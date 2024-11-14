39 पैसे से सीधा ₹25 पर पहुंचा स्टॉक! रिजल्ट्स भी दमदार

एक ऐसा स्मॉल स्टॉक जो दलाल स्ट्रीट पर निवेशकों के लिए बड़ी सफलता की कहानी बनकर उभरा है। यह स्टॉक देखते ही देखते मल्टीबैगर में बदल गया है, जिसने निवेशकों को दमदार रिटर्न दिया है।

शेयर का प्रदर्शन

इस स्टॉक का नाम Lorenzini Apparels है। पिछले पांच सालों में इस स्टॉक ने हैरान करने वाले रिटर्न दिए हैं। इस अवधि के दौरान स्टॉक में 6,518 प्रतिशत का उछाल आया, जो नवंबर 2019 में 0.39 रुपये से बढ़कर 25.81 रुपये की मौजूदा कीमत पर पहुंच गया है। यह तेजी स्टॉक की स्थिर वैल्यू ग्रोथ को उजागर करती है, जो इसे पेनी स्टॉक्स के बीच दमदार प्रदर्शन को दिखाता है।यह मल्टीबैगर स्टॉक सितंबर 2024 में 35.90 रुपये के रिकॉर्ड ऊपरी लेवल पर पहुंच गया था। इस समय यह अपने ऑल-टाइम-हाई से 28 प्रतिशत नीचे है।

रिजल्ट्स

सितंबर तिमाही में कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में कई गुना ग्रोथ दर्ज की और यह पिछले साल की इसी अवधि के 1.86 करोड़ रुपये के मुकाबले 12.2 करोड़ रुपये हो गया। इस बीच पिछले साल की समान तिमाही में सकी कुल इनकम भी 51 प्रतिशत बढ़कर 28 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 18.5 करोड़ रुपये थी।

बिजनेस मॉडल

साल 2007 में स्थापित Lorenzini Apparels Limited भारतीय कपड़े की इंडस्ट्री में एक प्रमुख खिलाड़ी है। यह अपने प्रसिद्ध Monteil ब्रांड के तहत तैयार कपड़ों को डिजाइन, मैन्युफैक्चर और मार्केट करती है। लेकिन आपको बता दें कि पेनी स्टॉक छोटे निवेश पर दमदार रिटर्न की संभावना जरूर देते हैं, लेकिन इसमें बड़े जोखिम भी होते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

