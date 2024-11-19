80 रुपए का शेयर बना रॉकेट! एक ही दिन में 4 ऑर्डर मिले

100 रुपए से कम की कीमत वाली स्मॉल कैप कंपनी के शेयरों में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। इंट्रा डे के दौरान भी शेयरों में 10 प्रतिशत की रैली देखने को मिली। बीते एक साल में शेयरों में 45 प्रतिशत का उछाल आ चुका है। कंपनी का मार्केट कैप ₹94.17 करोड़ है। आइये जानते हैं तमाम डिटेल्स...

बिजनेस मॉडल

कंपनी का नाम Service Care Ltd (SCL) है। कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें तो ये वर्कफोर्स और वर्कस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैनेजमेंट सर्विस से जुड़ी हुई है। ये एक ISO-प्रमाणित कंपनी है, जो एकीकृत सुविधा प्रबंधन, व्यवसाय सेवाएं, स्टाफिंग समाधान और पेरोल प्रबंधन, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, IT, सरकारी और हेल्थकेयर जैसी कई सुविधाएं देती है।

क्यों भागा शेयर?

कंपनी ने अपनी वर्कफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन और वर्कस्पेस मैनेजमेंट बिजनेस में वर्टिकल्स के तहत कई नए प्रोजेक्ट हासिल किए हैं। इनमें मदुरै में एक शैक्षिक संस्थान के साथ ₹1.44 करोड़ का एक वर्कस्पेस मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट शामिल है। इसके अलावा, कंपनी को चेन्नई कार्यालय में एक कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत वित्तीय सेवाओं वाली कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट के लिए इन्क्वायरी (LOIs) मिली हैं, जिसकी वैल्यू ₹4.95 करोड़ है और यह एक साल के लिए है। इसके अलावा, कंपनी को चेन्नई में एक ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस कंपनी के साथ एक और प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी वैल्यू ₹44 लाख है और यह भी एक साल के लिए है। इसके अलावा, कंपनी को बेंगलुरू स्थित एक उच्च शिक्षा संस्थान के साथ एक प्रोजेक्ट हासिल हुआ है, जिसकी वैल्यू ₹48 लाख है और यह एक साल के लिए है। इन प्रोजेक्ट्स के अतिरिक्त, कंपनी को बैंकिंग और डेयरी क्षेत्रों में कार्यबल प्रशासन सेवाओं के लिए भी कई क्लाइंट्स से पैनल में शामिल होने का मौका मिला है।

वित्तीय प्रदर्शन

फिलहाल कंपनी ने तिमाही परिणाम घोषित नहीं किए हैं और सितंबर 2024 में आधे वार्षिक परिणामों में, Service Care Ltd ने ₹94 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल के ₹89 करोड़ से लगभग 5.60 प्रतिशत का सालाना बढ़ोतरी दर्शाता है। कंपनी ने ₹2 करोड़ का ऑपरेटिंग लाभ दर्ज किया है, जिसमें मार्जिन लगभग 2 प्रतिशत है, जबकि पिछले साल भी ₹2 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और 2 प्रतिशत का मार्जिन था। कंपनी ने इस अवधि के लिए ₹2 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो पिछले वर्ष ₹2 करोड़ था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

