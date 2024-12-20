ये Small Cap शेयर 20 प्रतिशत के अपर सर्किट पर लॉक, Bonus पर आई खबर

scorecardresearch
स्मॉल कैप Kothari Products Ltd. के शेयर 20% के अपर सर्किट में लॉक हो गए हैं, जब कंपनी ने एलान किया कि वह शुक्रवार यानि 27 दिसंबर को अपनी बोर्ड बैठक आयोजित करेगी, जिसमें बोनस शेयरों के मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

NEW DELHI,UPDATED: Dec 20, 2024 12:37 IST

बोर्ड बैठक में कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोतरी पर भी विचार किया जाएगा। यह तीसरी बार होगा जब कोठारी प्रोडक्ट्स अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करेगा और आठ साल बाद ऐसा पहला अवसर होगा। बोनस शेयरों के लिए रिकॉर्ड डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है।

कंपनी ने 2016 में एक मुफ्त शेयर हर दो शेयरों के बदले जारी किया था और 2014 में एक शेयर पर दो मुफ्त शेयर जारी किए थे।

कोठारी प्रोडक्ट्स के शेयरों का वर्तमान फेस वैल्यू ₹10 प्रति शेयर है। कोठारी प्रोडक्ट्स कोठारी ग्रुप की प्रमुख कंपनी है। वर्तमान में इसका मार्केट कैप ₹600 करोड़ से अधिक है।

कोठारी प्रोडक्ट्स के शेयर ₹205.06 पर 20% के अपर सर्किट में लॉक हो गए हैं। इस कदम के बाद स्टॉक ने 2024 के लिए 62 प्रतिशत तक के गेन्स दर्ज किए हैं। पांच साल की अवधि में, स्टॉक ने 230% से अधिक की वृद्धि के साथ अपनी कीमत को तीन गुना से अधिक कर लिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
