2 साल में 1200 प्रतिशत रिटर्न, अब Small Cap करने का जा रहा है बड़ा एलान

एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी जिसने 2 सालों में 1200 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। अब इस मल्टीबैगर की ओर से बढ़ा एलान होने जा रहा है। आइये जानते हैं पूरी खबर

Delhi,UPDATED: Dec 23, 2024 13:39 IST

EFC (I) Ltd (पहले का नाम Amani Trading and Exports Ltd), जो 1984 में स्थापित हुई थी और ऑफिस स्पेस लीज़िंग के बिजनेस से जुड़ी है। कंपनी ने घोषणा की है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक शुक्रवार 27 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। वहीं दूसरी ओर बोर्ड, कंपनी के शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा और उसे मंजूरी देगा।

आज कंपनी के शेयरों की कीमत में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखी गई, जो इस समाचार का प्रतिक्रिया से हो सकती है और निवेशक इस अपडेट को सकारात्मक रूप से ले रहे हैं।

दमदार क्लाइंट्स

कंपनी की प्रभावशाली क्लाइंटेल है, जिसमें उद्योग के प्रमुख और प्रसिद्ध ब्रांड्स जैसे Tech Mahindra, Flipkart, Amazon, Godrej, CarTrade, Meta, Yulu, Westcorp, और Mahindra Finance आदि शामिल हैं। ये साझेदारियां कंपनी की मजबूत क्षमता को उजागर करती हैं, जो टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स से लेकर वित्तीय सेवाओं और रियल एस्टेट तक फैली हुई हैं।

शेयर प्रदर्शन आज, EFC (I) Ltd के शेयरों ने 3 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की और वर्तमान में ये BSE पर लगभग ₹676.15 प्रति शेयर पर व्यापार कर रहे हैं। वर्तमान मार्केट कैप ₹3,365 करोड़ है। कंपनी के शेयरों ने पिछले 2 सालों में 1,200 प्रतिशत से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

वित्तीय प्रदर्शन सितंबर 2024 के तिमाही परिणामों के अनुसार, EFC (I) Ltd ने ₹166 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया, जो कि ₹98 करोड़ से अधिक था। कंपनी ने ₹79 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया, जिसका मार्जिन लगभग 48 प्रतिशत था, जबकि ₹40 करोड़ का ऑपरेटिंग लाभ 41 प्रतिशत के मार्जिन के साथ था। कंपनी ने ₹37 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो कि ₹11 करोड़ था, जो साल दर साल प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
