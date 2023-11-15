scorecardresearch
Sigachi Industries: इस कंपनी के शेयर में क्यों आई जबरदस्त तेजी, जानिए वजह?

सिगाची इंडस्ट्रीज ने नवंबर 2021 में दलाल स्ट्रीट में अपनी शुरुआत की, जब कंपनी ने समायोजित आधार पर 16.3 रुपये प्रति शेयर के दायरे में अपने शेयर बेचकर अपनी प्रारंभिक हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से 125.43 करोड़ रुपये जुटाए थे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Nov 15, 2023 17:56 IST
सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में 8% से अधिक की तेजी देखने को मिली
शानदार नतीजों की बदौलत, बुधवार को शुरुआती कारोबारी सत्र के दौरान Sigachi Industries Limited के शेयरों में 8% से अधिक की तेजी देखने को मिली। सिगाची इंडस्ट्रीज ने सितंबर 2023 तिमाही के लिए कंसोलिडेटिड शुद्ध लाभ में साल-दर-साल (YoY) 12% की वृद्धि के साथ 15.15 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की है। परिणामों की घोषणा के बाद, सिगाची इंडस्ट्रीज के शेयर 8% से अधिक बढ़कर 55.90 रुपये पर पहुंच गए, जो 52-सप्ताह के नए उच्चतम स्तर पर है। पिछले छह महीने में स्टॉक 120% से अधिक बढ़ गया है, जबकि वर्ष 2023 में यह लगभग दोगुना हो गया है। अब तक, यह एक मल्टीबैगर स्टॉक बन गया है।

Also Read: Rajesh Exports का मुनाफा 88% गिरने के बाद शेयर में भारी बिकवाली

सिगाची इंडस्ट्रीज ने नवंबर 2021 में दलाल स्ट्रीट में अपनी शुरुआत की, जब कंपनी ने समायोजित आधार पर 16.3 रुपये प्रति शेयर के दायरे में अपने शेयर बेचकर अपनी प्रारंभिक हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से 125.43 करोड़ रुपये जुटाए थे।  सिगाची माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (एमसीसी) के निर्माण में लगी हुई है, जिसका उपयोग फार्मा, भोजन, न्यूट्रास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक उद्योग में खुराक के लिए सहायक पदार्थ के रूप में किया जाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
