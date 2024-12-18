एक साल में पैसा डबल वाले शेयर में अभी भी बहुत दम! FIIs ने भी बढ़ाई हिस्सेदारी

साल 2024 में निवेशकों के लिए एक SaaS आधारित सॉल्यूएशन देने वाली कंपनी के शेयरों ने उन्हें 162% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स Nifty 50 इस दौरान महज 11% बढ़ा है। वैश्विक ब्रोकरेज Jefferies इस स्टॉक पर अब अपना नजरिया पेश किया है।

Jefferies ने Kfin Technologies के टारगेट प्राइस को ₹1530 तक बढ़ा दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह स्टॉक में 17 दिसंबर को क्लोजिंग वैल्यू से 23% से अधिक की संभावित बढ़त देखता है। बुधवार को स्टॉक NSE पर ₹1,273.20 पर 3% से अधिक बढ़ा था।

advertisement

ब्रोकरेज ने कंपनी के नॉन-डील रोडशो (NDR) का हवाला दिया, जो यह दर्शाता है कि उसकी कंपनियाँ मजबूत कैपिटल एक्टिविटी और बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी के साथ अच्छी स्थिति में हैं। ब्रोकरेज को मीडियम टर्म में 15-20% वृद्धि की उम्मीद है, हालांकि वर्तमान वृद्धि और भी मजबूत है।

ब्रोकरेज का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवसर और भी रोमांचक हैं क्योंकि Kfin Tech को दक्षिण-पूर्व एशियाई बाजारों में लॉन्च करने के लिए लाइसेंस मिल रहे हैं और वह नए बाजारों का पीछा कर सकता है।

Jefferies को यह भी विश्वास है कि इस क्षेत्र में मर्जर और अधिग्रहण (M&A) प्रगति को तेज कर सकते हैं और मैनेजमेंट काफी संतुलित प्रतीत होता है। कंपनी Jefferies के मिड-कैप वित्तीय क्षेत्र में शीर्ष पसंद है, जिसमें 'खरीदें' का रेटिंग है।

ब्लूमबर्ग डेटा के अनुसार कंपनी के स्टॉक का ट्रैक करने वाले 13 विश्लेषकों में से 8 ने 'खरीदें' रेटिंग दी है, तीन ने 'रखें' और दो ने 'बेचें' की सिफारिश की है। पिछले महीने CAMS और KFintech ने MF Central को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संचालित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने की घोषणा की थी। यह नई इकाई निवेशकों और मध्यस्थों के लिए म्यूचुअल फंड सेवाओं को बढ़ाते हुए MF Central के लिए टेक्नोलॉजी, बिक्री और डिस्ट्रिब्यूशन की देखरेख करेगी।

आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में जहां इस शेयर में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी महज 8 प्रतिशत थी, वो अब बढ़कर 24 प्रतिशत के पार निकल चुकी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।