Reliance Infra, Reliance Power के शेयर आज 14% तक उछले

Newsशेयर बाज़ारReliance Infra, Reliance Power के शेयर आज 14% तक उछले

शेयर की कीमत में आज अचानक बढ़ोतरी तब हुई जब दोनों कंपनियों ने अलग-अलग एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "हम सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी, अपनी सहयोगी कंपनी, रिलायंस पावर लिमिटेड द्वारा प्राप्त वित्तीय सुविधा के लिए कॉर्पोरेट गारंटर की क्षमता में है। (आरपावर) ने आरपावर के साथ मिलकर 14 मार्च 2024 को आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (आईसीआईसीआई बैंक) के साथ एक समझौता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

Ankur Tyagi
New delhi,UPDATED: Mar 15, 2024 18:21 IST
शुक्रवार को अंतिम कारोबार के दौरान रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड के शेयरों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। 
रिलायंस इंफ्रा का शेयर 13.52 प्रतिशत बढ़कर 243.50 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। रिलायंस पावर के शेयर 5 प्रतिशत बढ़कर 22.13 रुपये की ऊपरी सर्किट सीमा को छू गए।

शेयर की कीमत में आज अचानक बढ़ोतरी तब हुई जब दोनों कंपनियों नेअलग-अलग एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "हम सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी, अपनी सहयोगी कंपनी, रिलायंस पावर लिमिटेड द्वारा प्राप्त वित्तीय सुविधा के लिए 
कॉर्पोरेट गारंटर की क्षमता में है। (आरपावर) ने आरपावर के साथ मिलकर 14 मार्च 2024 को आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (आईसीआईसीआई बैंक) के साथ एक समझौता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कहा गया है कि आईसीआईसीआई के साथ आरपावर की उधारी के संबंध में संपूर्ण दायित्व उक्त कंपनी द्वारा तय कर दिया गया है और तदनुसार कॉर्पोरेट गारंटी के संबंध में कंपनी के सभी संभावित दायित्व समाप्त हो गए हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Mar 15, 2024