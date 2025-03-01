scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारडबल खुशखबरी! Stock Split के साथ Bonus शेयर भी मिलेगा - RECORD DATE अगले हफ्ते, शेयर की कीमत ₹20 से कम

पिछले 1 हफ्ते में शेयर की कीमत 7% बढ़ी है तो वहीं बीते शुक्रवार 28 फरवरी को स्टॉक 2 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 1, 2025 12:50 IST

Stock Split & Bonus Issue: सोमवार से शुरू होने जा रहे नए कारोबारी हफ्ते में निवेशकों को स्मॉल कैप कंपनी Pradhin Ltd डबल खुशखबरी देने जा रही है। दरअसल कंपनी ने Stock Split और Bonus Issue की घोषणा की है जिसकी रिकॉर्ड डेट (Record Date) अगले हफ्ते है। 

पिछले 1 हफ्ते में शेयर की कीमत 7% बढ़ी है तो वहीं बीते शुक्रवार 28 फरवरी को स्टॉक 2 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ था। 

Pradhin Ltd Stock Split 

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करेगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी। 

Pradhin Ltd Bonus Issue

कंपनी के बीएसई फाइलिंग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कंपनी 2:1 के रेश्यो में बोनस जारी करेगी। इसका मतलब कंपनी प्रत्येक 1 इक्विटी शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर फ्री में देगी। 

Stock Split, Bonus Issue Record Date

कंपनी ने इन दिनों ही कॉरपोरेट एक्शन के लिए शुक्रवार 7 मार्च 2025 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। अगर इस डेट तक आपके डीमैट खाते में कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको बोनस शेयर जरूर देगी। साथ ही स्टॉक स्प्लिट का लाभ भी आपको मिलेगा। 

Pradhin Ltd Share Price

कंपनी का  शेयर शुक्रवार 28 फरवरी को बीएसई पर 2.60% या 0.44 रुपये चढ़कर 17.38 रुपये पर बंद हुआ था। 

Pradhin Ltd Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 7 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि कंपनी का  शेयर पिछले 1 महीने में 21 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 37 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 65 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें को शेयर पिछले 1 साल में 57 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 64 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 60 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 1, 2025