इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में एंट्री के एलान से शेयर बना रॉकेट!

कंज्यूमर ड्यूरबल्स कंपनी PG Electroplast Ltd. के शेयरों में 15 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के साथ शेयर ने अपने 52 वीक हाई को भी तोड़ दिया। बीते एक साल में शेयर ने 205 प्रतिशत के मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। इतना ही नहीं एक्सपर्ट्स अभी भी शेयर में अच्छी तेजी की उम्मीद जता रहे हैं।

क्यों भागा शेयर?

PG Electroplast (PGEL), जो एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और प्लास्टिक मोल्डिंग कंपनी है। कंपनी अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी PG Technoplast के जरिए से Spiro Mobility के साथ एक समझौता करने जा रही है। इस समझौते के तहत PG Technoplast को भारत में Spiro के इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बनाया जाएगा, जैसा कि कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया।

बिजनेस मॉडल

कंपनी का कहना है कि PG Technoplast की प्रमुख जिम्मेदारी होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिथियम-आयन बैटरियों और संबंधित घटकों के लिए मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं की स्थापना और मैनेजमेंट करना। साथ ही Spiro के जरिए कच्चे माल और सप्लाई चेन का भी प्रबंधन करना होगा। Spiro रिसर्च, ग्रोथ, बिक्री और PG Technoplast के जरिए निर्मित EV प्रोडक्ट्स के वितरण के लिए जिम्मेदार होगा।

शेयरों की चाल

इस एलान के साथ ही PG Electroplast के शेयरों ने 15% से अधिक की बढ़त के साथ ₹718.35 पर नई 52 वीक हाई को छुआ, जिससे कंपनी का कुल मार्केट कैप ₹18,000 करोड़ से अधिक हो गया।

PG Electroplast के शेयरों ने पिछले एक साल में निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, क्योंकि यह शेयर मार्च 2024 में ₹146.02 के 52-वीक के निचले स्तर से लगभग 400% चढ़ चुका है। पिछले छह महीने में शेयर में लगभग 200% की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले एक महीने में यह 20% बढ़ा है।

रिजल्ट्स

Nuvama Institutional Equities का कहना है कि PG Electroplast ने Q2FY25 में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें प्रोडक्ट बिजनेस से मजबूत परिणाम सामने आए और उम्मीदों से 10 प्रतिशत ऊफर रिजल्ट्स पेश किए। EBITDA में 50% की वृद्धि हुई, जबकि कंसो PAT में 56% की बढ़ोतरी हुई, जो PGEL की ऑपरेशनल ताकत और बाजार की मजबूती को दर्शाता है। कंपनी ने अपने रेवेन्यू और PAT गाइडेंस को बढ़ाया है।

PG Electroplast एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (EMS) और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग समाधान प्रदान करने वाली कंपनी है, जो भारत में प्रमुख कंज्यूमर ड्यूरबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स को सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी के पास प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में सबसे बड़ी क्षमताओं में से एक है और यह मूल उपकरण निर्माण (OEM) और मूल डिजाइन निर्माण (ODM) उत्पादों की मूल्य श्रृंखला में क्षमताएँ रखती है।

