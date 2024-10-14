scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारये Defence PSU stocks अपने हाई से 26 प्रतिशत नीचे, क्या खरीदें, बेचें या होल्ड करें?

ये Defence PSU stocks अपने हाई से 26 प्रतिशत नीचे, क्या खरीदें, बेचें या होल्ड करें?

Mazagon Dock के शेयर जुलाई में इस साल के रिकॉर्ड उच्च स्तर से 26% नीचे ट्रेड कर रहा हैं। यह स्टॉक जिसने 5 जुलाई 2024 को ₹5859 का रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ था, अब ₹4,338 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब 26 प्रतिशत की गिरावट है। अब ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? आइये इसका जवाब ढूंढ़ते हैं।

Harsh Verma
Harsh Verma
UPDATED: Oct 14, 2024 13:50 IST

Mazagon Dock के शेयर जुलाई में इस साल के रिकॉर्ड उच्च स्तर से 26% नीचे ट्रेड कर रहा हैं। यह स्टॉक जिसने 5 जुलाई 2024 को ₹5859 का रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ था, अब ₹4,338 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब 26 प्रतिशत की गिरावट है। अब ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? आइये इसका जवाब ढूंढ़ते हैं। 

पिछले एक साल में, इस स्टॉक में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव रहा है, जिसका बीटा 1.4 है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹87,472 करोड़ तक गिर गया है। मजगांव डॉक के शेयरों ने एक साल में 101% की वृद्धि हुई है और दो सालों में 594% की बढ़ोतरी हुई है। 

टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो मजगांव डॉक का RSI 54.4 पर है, जो संकेत देता है कि यह न तो ओवरबॉट जोन में  है और न ही ओवर सोल्ड जोन में है। मजगांव डॉक के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन 50 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे हैं।

स्टॉक एक उचित पुलबैक का संकेत

Prabhudas Lilladher के Technical Research Analyst शिजु कूथुपालकल का कहना है कि स्टॉक ने ₹5860 के पीक जोन से एक उचित गिरावट देखी है और हाल ही में ₹3852 का लो लेवल भी बनाया। लेकिन अब स्टॉक एक उचित पुलबैक का संकेत दे रहा है, जिसमें वर्तमान में सकारात्मक कैंडल फॉर्मेशन है और आने वाले दिनों में स्टॉक में बढ़ोतरी की उम्मीद है। RSI ने अत्यधिक ओवर सोल्ड जोन से सकारात्मक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दिया है, जो खरीदने का मौका दे रहा है और आगे पॉजिटिव मूव के लिए काफी संभावनाएं हैं। चार्ट टेक्निकल आधार पर बहुत आकर्षक दिख रहा है, किसी को ₹5100 के अपसाइड टार्गेट के लिए स्टॉक खरीदना चाहिए, जबकि स्टॉप लॉस ₹4000 पर रखा जाना चाहिए।

Angel One के Technical और Derivatives के वरिष्ठ विश्लेषक ओशो कृष्णन का कहना है मज़गांव डॉक में मुनाफा बुकिंग हुई है, इसके बाद वर्टिकल रैली के बाद समय-समय पर करेक्टिव चरण आया है। वर्तमान में स्टॉक ने दैनिक टाइम फ्रेम चार्ट पर अपने 100 DEMA के पास कुछ सपोर्ट देखा है और सुधारात्मक चरण से राहत का संकेत दिया है। विशेष रूप से ₹4200, उसके बाद ₹4000, निकट भविष्य में किसी भी आगामी गिरावट के लिए सपोर्ट दे कर सकता है। जबकि उच्च स्तर पर ₹4800-₹4900 (बेयरिश गैप) एक महत्वपूर्ण बाधा है। जिसका मतलब ये है कि स्टॉक में बाउंस बैंक की संभावना है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 14, 2024