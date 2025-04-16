scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारसुस्त कारोबार के बीच मोटी कमाई कराएगा ये डिफेंस PSU Stock! आज है अंतिम मौका

सुस्त कारोबार के बीच मोटी कमाई कराएगा ये डिफेंस PSU Stock! आज है अंतिम मौका

कंपनी ने 16 अप्रैल 2025 को रिकॉर्ड डेट तय किया है। इसका मतलब अगर आपके डीमैट खाते में आज के दिन तक कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 16, 2025 10:37 IST

Dividend Stock: शेयर बाजार में आज सुस्त कारोबार के बीच निवेशकों के पास कमाई का बंपर मौका है। दरअसल डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी Mazagon Dock Shipbuilders Ltd का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। ऐसे में अगर आप डिविडेंड से कमाई करना चाहते हैं आज आपके पास शेयर खरीदने का आखिरी मौका है। 

advertisement

कंपनी ने 16 अप्रैल 2025 को रिकॉर्ड डेट तय किया है। इसका मतलब अगर आपके डीमैट खाते में आज के दिन तक कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी। 

पीएसयू स्टॉक में कल की तरह आज भी तेजी देखने को मिल रही है और सुबह 10:21 बजे तक शेयर एनएसई पर 1.09% या 29.10 रुपये की तेजी के साथ 2,687.40  रुपये पर ट्रेड कर रहा है तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.04% या 27.75 रुपये चढ़कर 2688.85 रुपये पर कारोबार कर रहा है। 

Mazagon Dock Dividend 

कंपनी ने 60% के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले हर इक्विटी शेयर पर 3 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 

Mazagon Dock Dividend Payment Date

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी डिविडेंड की पेमेंट 7 मई 2025 को या उससे पहले कर देगी। 

Mazagon Dock Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अक्टूबर 2024 में 23.19 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2024 में 12.11 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2023 में 15.34 रुपये का डिविडेंड और सितंबर 2023 में 6.86 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

Mazagon Dock Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 13 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 19 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 23 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 142 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 663 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1607 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 16, 2025