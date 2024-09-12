Share Markets Today: अमेरिकी बाजारों की ऑक्सीजन से आएगी शॉर्ट कवरिंग रैली?

महंगाई दर के आंकड़े जारी होने के बाद कल अमेरिकी बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान कुछ दबाव देखने को मिला। हालांकि, दिन के अंत तक बाजार ऊपरी स्तर पर बंद होने में सफल रहे। अमेरिका में ताजा महंगाई आंकड़ों ने ब्याज दर में 25 बेसिस प्वॉइंट की कटौती की उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है। कल टेक स्टॉक्स में जबरदस्त रैली देखने को मिली, जिसमें Nvidia में 8% की तेजी आई। Broadcom भी लगभग 7% की बढ़त के साथ बंद हुआ। ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल के पास है।

एशियाई बाजारों में आज मजबूती देखी जा रही है। जापान का निक्केई इंडेक्स लगभग 3% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स भी 1% से अधिक की बढ़त पर है। ताइवान इंडेक्स में आज 2.2% से अधिक की उछाल देखने को मिल रही है। इसके अलावा, हॉन्ग कॉन्ग के हैंग सैंग और चीन के शंघाई कम्पोजिट इंडेक्स में भी तेजी के संकेत नजर आ रहे हैं। अगस्त में कोर महंगाई दर 0.3% (महीने-दर-महीना) रही, जबकि अनुमान भी 0.3% का था। अगस्त में कोर महंगाई दर 3.2% (साल-दर-साल) रही, जो अनुमान के अनुसार थी। अगस्त में महंगाई दर 0.2% (महीने-दर-महीना) रही, जो अनुमानित 0.2% के समान थी। अगस्त में महंगाई दर 2.5% (साल-दर-साल) दर्ज की गई, जबकि अनुमान 2.7% का था।

मेहता इक्विटीज लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च), प्रशांत तापसे का कहना है कि अमेरिकी बाजारों से आ रहे संकेत उत्साहजनक है। तकनीकी रूप से, यदि निफ्टी 24,753 के स्तर से नीचे फिसलता है, तो नीचे की ओर जोखिम 24,441 तक दिख रहा है, लेकिन आज एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है।