Share Market Update: अगले हफ्ते कई शेयर करेंगे एक्स डेट पर ट्रेड, यहां जानें आपको कितना होगा फायदा

शेयर बाजार में एक्स डेट काफी महत्वपूर्ण रहता है। आपको बता दें कि एक्स-डेट वह तारीख होता है जब किसी कंपनी के शेयर के साथ निवेशकों को कॉर्पोरेट एक्शन (जैसे डिविडेंड, बोनस, या स्प्लिट) का फायदा भी मिलता है। हालांकि, उन शेयरहोल्डर्स को ही लाभ होता है जिनके रिकॉर्ड डेट के दिन डीमैट अकाउंट में कंपनी के शेयर रहते हैं।

कंपनी जब डिविडेंड, बोनस, या स्प्लिट से संबंधित कोई एलान करते हैं को अक्सर कंपनी के शेयर में हलचल देखने को मिलती है। कल से शुरू होने वाले हफ्ते में भी कई कंपनी के शेयर एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे। नीचे इन शेयर के बारे में जानते हैं।

ये शेयर पर मिलेगा डिविडेंड

Angel One ने 11 रुपये के डिविडेंड का एलान किया है और इसकी एक्स डेट 21 जनवरी है।

Bhansali Engineering शेयरधारकों को 1 रुपये प्रति शेयर पर डिविडेंड देगी। कंपनी के शेयर की एक्स-डेट 22 जनवरी 2025 है।

Havells India ने 4 रुपये के डिविडेंड की घोषणा की है, और इसकी एक्स डेट 22 जनवरी है।

Mastek ने 7 रुपये के डिविडेंड का एलान किया है, जिसकी एक्स डेट 24 जनवरी है।

Waaree Renewable ने 1 रुपये के डिविडेंड का एलान किया है, और इसके लिए एक्स डेट 24 जनवरी है।

बोनस शेयर

कल से शुरू होने वाले हफ्ते में B N Rathi Securities की एक्स बोनस डेट है। कंपनी ने 1:1 के अनुपात में बोनस का एलान किया है और साथ ही 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 2 शेयरों में स्प्लिट करने का भी एलान किया है। इन दोनों के लिए एक्स डेट 24 जनवरी तय की गई है।

इसके साथ ही, Insolation Energy की एक्स स्प्लिट डेट भी 24 जनवरी को है। कंपनी ने 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 10 शेयरों में बदलने का एलान किया है।

निवेशक ध्यान दें

निवेशकों को कभी भी सिर्फ कॉर्पोरेट एक्शन के आधार पर निवेश का फैसला नहीं लेना चाहिए। हालांकि, इन एक्शंस के दौरान स्टॉक की कीमतों में मूवमेंट की संभावना रहती है। ऐसे में इन स्टॉक्स पर ध्यान दिया जा सकता है और किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर निवेश की रणनीति बनाई जा सकती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।