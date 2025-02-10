scorecardresearch
BT TV
Share Market News: स्टॉक मार्केट में नहीं थम रही बिकवाली, आज इन कारणों से गिरा बाजार

Share Market Today: आज के शुरुआती कारोबार में भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली। इस आर्टिकल में जानते हैं कि आज बाजार में किन कारणों से गिरावट आई है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 10, 2025 13:41 IST

Share Market Crash: आज के शुरुआती कारोबार में भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ब्याज दरों में कटौती और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जीत हुई थी, लेकिन बाजार पर इनका सकारात्मक असर नहीं दिखा। बाजार खुलते ही बिकवाली का दबाव बढ़ा और दोनों सूचकांक में करेक्शन हुआ।

BSE सेंसेक्स 600 अंकों से अधिक गिरकर 77,189.04 के निचले स्तर पर पहुंच गया, जबकि NSE निफ्टी करीब 200 अंकों की गिरावट के साथ 23,382.05 पर कारोबार कर रहा था। सुबह 10:30 बजे तक, सेंसेक्स 579.15 अंकों की गिरावट के साथ 77,281.04 पर और निफ्टी 177.90 अंकों की गिरावट के साथ 23,382.05 पर ट्रेड कर रहा था।  

आज किन कारणों से गिरा बाजार? (why is stock market down today)

WealthMills Securities के इक्विटी रणनीति निदेशक क्रांति बथिनी ने बताया कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली बाजार पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि ब्याज दरों में कटौती और बजट के बावजूद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को उत्साहजनक संकेत नहीं मिले हैं, जिससे वे लगातार बिकवाली कर रहे हैं।  

ऑल-टाइम लो पर रुपया   

सोमवार को भारतीय रुपये में भी भारी गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी टैरिफ को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण भारतीय करेंसी पर दबाव बढ़ा और रुपया 87.95 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर तक फिसल गया। यह पिछले सप्ताह के 87.58 के स्तर को भी पार कर गया।  

मेटल शेयरों में भारी गिरावट  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्टील और एल्युमीनियम आयात पर 25% नए टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद भारतीय मेटल शेयरों में भारी गिरावट आई। Nifty Metal Index 2.94% गिरा, जबकि प्रमुख कंपनियों के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई।  

ये शेयर है टॉप लूजर (Top Loser Stock Today)

खबर लिखते वक्त इन शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ये शेयर हैं-

  • वेदांता के शेयर 4.61% गिर गया। 
  • SAILस्टॉक  4.16% टूटा है।
  • टाटा स्टील के शेयर में 3.48% गिरावट  देखने को मिली। 
  • JSW स्टील के शेयर 3.04% लुढ़क गया।   
  • NALCO के शेयर में 2.90% की गिरावट आई।   
  • NMDC के शेयर 2.88% गिरकर ट्रेड कर रहा था।   
  • जिंदल स्टील & पावर का स्टॉक 2.35% फिसल गया।  

शेयर बाजार में कब थमेगी गिरावट?

दिल्ली चुनाव परिणामों से बाजार को स्थिरता मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वैश्विक आर्थिक चिंताओं और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों ने बाजार की दिशा प्रभावित की है। Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) के अनुसार, भाजपा की दिल्ली में जीत राजनीतिक स्थिरता के संकेत देती है, लेकिन बाजार अब कॉर्पोरेट आय, कंपनी गाइडेंस और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों पर ध्यान देगा।  

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 10, 2025