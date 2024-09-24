Stock Market ने रचा इतिहास, Sensex और Nifty ने बनाया रिकॉर्ड

भारतीय शेयर बाजार ने इतिहास रच दिया है। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में रिकवरी आई और देखते ही देखते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए। सेंसेक्स इंडेक्स ने पहली बार 85,000 का लेवल को पार किया। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स ने भी आज अपना नया रिकॉर्ड उच्च स्तर हासिल किया। निफ्टी 25,971 के स्तर पर पहुंचा, जो इसका ऑल टाइम हाई लेवल है।

क्यों आई तेजी?

बाजार में तेजी का कारण अच्छे ग्लोबल संकेत माना जा रहा है। एशियाई बाजारों में भी मजबूती देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाजार पॉजिटिव हैं। DOW & S&P 500 इंडेक्स कल रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए थे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है।

गेनर एंड लूजर

निफ्टी, मेटल, ऑयल एंड गैस शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। Hindalco Industries, JSW Steel, Tata Steel, Coal India और Power Grid Corp निफ्टी का टॉप गेनर रहे हैं। तो वहीं HUL, Cipla, Infosys, Wipro और Maruti Suzuki निफ्टी का टॉप लूजर हैं।