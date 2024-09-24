Stock Market ने रचा इतिहास, Sensex और Nifty ने बनाया रिकॉर्ड

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStock Market ने रचा इतिहास, Sensex और Nifty ने बनाया रिकॉर्ड

भारतीय शेयर बाजार ने इतिहास रच दिया है। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में रिकवरी आई और देखते ही देखते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 24, 2024 10:24 IST
Share Market today

भारतीय शेयर बाजार ने इतिहास रच दिया है। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में रिकवरी आई और देखते ही देखते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए। सेंसेक्स इंडेक्स ने पहली बार 85,000 का लेवल को पार किया। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स ने भी आज अपना नया रिकॉर्ड उच्च स्तर हासिल किया। निफ्टी 25,971 के स्तर पर पहुंचा, जो इसका  ऑल टाइम हाई लेवल है। 

क्यों आई तेजी?

बाजार में तेजी का कारण अच्छे ग्लोबल संकेत माना जा रहा है। एशियाई बाजारों में भी मजबूती देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाजार पॉजिटिव हैं। DOW & S&P 500 इंडेक्स कल रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए थे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है।

गेनर एंड लूजर

निफ्टी, मेटल, ऑयल एंड गैस शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। Hindalco Industries, JSW Steel, Tata Steel, Coal India और Power Grid Corp निफ्टी का टॉप गेनर रहे हैं। तो वहीं HUL, Cipla, Infosys, Wipro और Maruti Suzuki निफ्टी का टॉप लूजर हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 24, 2024