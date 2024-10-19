इस 9 रुपए के शेयर को खरीदने की मची होड़, कंपनी की ISRO के साथ भी साझेदारी

स्मॉल कैप Scanpoint Geomatics के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। एक साल में स्टॉक निवेशकों का पैसा दोगुना कर चुका है। अब कंपनी के एक महत्वपूर्ण कदम से स्टॉक में तेजी आई है।

शुक्रवार को Scanpoint Geomatics के शेयर की कीमत 6 प्रतिशत बढ़कर ₹9.24 हो गई। शेयरों में इस तेजी के पीछे कंपनी की सर्विस में विस्तार की घोषणा की खबर है। दरअसल, कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि उसने अपने मौजूदा B2B (बिजनेस टू बिजनेस) और B2G (बिजनेस टू गवर्नमेंट) ऑपरेशन के साथ-साथ B2C (बिजनेस टू कंज्यूमर) सेगमेंट के लिए अपने GIS-आधारित मोबाइल एप्लिकेशन, "सर्वे 360" को एबल किया है। कंपनी का कहना है कि इस एप से अब पर्सनल यूजर्स के लिए हाई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें फील्ड डेटा कलेक्शन के लिए फ्लेक्सिबल क्वेशन टाइप के साथ कस्टम सर्वेक्षण फॉर्म बनाने की क्षमता शामिल है।

आपको बता दें कि स्कैनपॉइंट जियोमैटिक्स ने अपना स्वदेशी तकनीकी प्लेटफॉर्म, IGiS विकसित किया है, जो GIS, इमेज प्रोसेसिंग, फोटोग्रामेट्री और CAD को यूनिफाइड करता है। कंपनी न सिर्फ जियोस्पेशियल प्रोडक्ट की सर्विस देगा, बल्कि मुश्किल GIS चुनौतियों को हल करने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों के साथ भागीदारी भी करती है। इसका ISRO के साथ लंबे समय से साझेदारी है। यह पेनी स्टॉक कंपनी कृषि, रक्षा, वन, आपदा प्रबंधन, लैंड इफोर्मेशन, खनन, ऊर्जा, स्मार्ट शहर, शहरी योजना और स्थान-आधारित सर्विस समेत कई सेक्टर्स की जरूरतों को पूरा करती है।

शेयर प्राइस हिस्ट्री

पेनी स्टॉक Scanpoint Geomatics में जबरदस्त तेजी देखी गई है। कंपनी के शेयर 1 जनवरी 2024 को ₹4.31 से बढ़कर 16 अक्टूबर को ₹9.20 पर पहुंच गया। इसमें साल-दर-साल 113 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का मार्केट कैप ₹146 करोड़ है। स्कैनप्वाइंट जियोमैटिक्स स्टॉक वर्तमान में अपने 52-सप्ताह के उच्चतम ₹11.24 से 22.4 प्रतिशत दूर है।

तिमाही नतीजे

अपनी Q1 FY25 नतीजों को देखें तो कंपनी ने कहा कि उसका नेट प्रॉफिट 104 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, रेवेन्यू 417 प्रतिशत बढ़ गया। Scanpoint Geomatics, सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग और GIS , IT समाधानों में अपनी मुख्य महारत का फायदा उठाते हुए कमोडिटी क्षेत्र, सौर परियोजनाओं और EPS कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने की योजना बना रहा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।