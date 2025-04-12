Share Market Holiday: 14 अप्रैल को नहीं बजेगी शेयर बाजार की घंटी, जानिए अप्रैल में कितने दिन बंद रहेगा मार्केट

Stock Market Holiday 2025: अगर आप भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं या निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अप्रैल महीने में शेयर बाजार तीन बार बंद रहने वाला है और इनमें से एक छुट्टी आने वाली है सोमवार को है। 14 अप्रैल 2205 को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती (Ambedkar Jayanti) के मौके पर बाजार में छुट्टी है।

बीएसई और एनएसई रहेंगे पूरी तरह बंद

14 अप्रैल 2025 को बीएसई (BSE) और एनएसई (NSE) दोनों स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दिन इक्विटी (Equity), डेरिवेटिव (Derivative), करेंसी (Currency), SLB (Securities Lending and Borrowing), और EGR (Electronic Gold Receipts) से जुड़े किसी भी तरह के लेन-देन नहीं होंगे।

अगर आप किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो आपको अपनी प्लानिंग पहले से कर लेनी चाहिए थी क्योंकि मार्केट अब सीधे मंगलवार, 15 अप्रैल को खुलेगा।

इस दिन बंद रहेगा बाजार

अप्रैल में शेयर मार्केट में तीन दिन छुट्टी है। 10 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर बाजार बंद था। वहीं,14 अप्रैल (सोमवार) को अंबेडकर जयंती के मौके पर बाजार बंद रहेगा। इसके बाद अगले हफ्ते में 18 अप्रैल (शुक्रवार) को गुड फ्राइडे के मौके पर बाजार में छु्ट्टी रहेगी।

इन सभी दिन ट्रेडिंग पूरी तरह बंद रहेगी। यानी इस हफ्ते निवेशकों के पास सिर्फ 3 ट्रेडिंग दिन ही बचे हैं। जी हां, अगले हफ्ते शेयर मार्केट केवल 15, 16 और 17 अप्रैल को खुला रहेगा।

क्या होती है स्टॉक मार्केट हॉलिडे?

स्टॉक मार्केट हॉलिडे (Stock Market Holiday) का मतलब है कि उन खास दिनों पर जब देशभर में कोई बड़ा त्योहार या नेशनल हॉलिडे होता है। शेयर बाजार में छु्ट्टी वाले दिन इक्विटी, ऑप्शन, फ्यूचर या म्यूचुअल फंड जैसी किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी पर ब्रेक लग जाता है।

2025 में कौन-कौन से दिन बंद रहेगा शेयर बाजार?

तारीख हॉलिडे का कारण 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती 18 अप्रैल गुड फ्राइडे 1 मई महाराष्ट्र डे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 27 अगस्त गणेश चतुर्थी 2 अक्टूबर गांधी जयंती 21 अक्टूबर दिवाली लक्ष्मी पूजन (मुहूर्त ट्रेडिंग) 22 अक्टूबर दिवाली बलिप्रतिपदा 5 नवंबर गुरुनानक जयंती 25 दिसंबर क्रिसमस

आपको बता दें कि मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर को होगी, लेकिन इसके टाइम्स का एलान बाद में किया जाएगा।