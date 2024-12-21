Mazagon Dock, Vedanta, Aayush Wellness और NMDC समेत कई शेयर 23 दिसंबर से होंगे एक्स डेट पर
दलाल स्ट्रीट पर निवेशक अगले हफ्ते Mazagon Dock Shipbuilders, Vedanta, and Aayush Wellness और NMDC जैसी कंपनियों पर नजर बनाए रखेंगे। ये कंपनियां एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करने वाली हैं, जिनमें डिविडेंड पेआउट्स, बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट जैसी महत्वपूर्ण एक्शन शामिल हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियां डिविडेंड भुगतान के लिए रिकॉर्ड डेट भी घोषित करेंगी, जो यह तय करेगा कि कौन से शेयरधारक इस मौके का फायदा उठा सकते हैं।
अगले हफ्ते एक्स-डिविडेंड ट्रेडिंग स्टॉक्स:
Vedanta
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति इक्विटी शेयर (फेस वैल्यू ₹1) ₹8.5 का चौथा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसका कुल भुगतान लगभग ₹3,324 करोड़ है। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट मंगलवार यानि 24 दिसंबर 2024 है और डिविडेंड भुगतान कानूनी समयसीमा के भीतर किया जाएगा, जैसा कि कंपनी ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में कहा।
Mazagon Dock Shipbuilders
सरकारी डिफेंस कंपनी ने अपने मौजूदा ₹10 प्रत्येक के 1 इक्विटी शेयर को ₹5 प्रत्येक के 2 इक्विटी शेयरों में बांटने (स्टॉक स्प्लिट) करने की घोषणा की है। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट शुक्रवार यानि 27 दिसंबर 2024 तय की गई है।
Aayush Wellness
कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 1:2 रेश्यो में 1,62,25,000 बोनस इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दी है यानि हर दो शेयरों पर एक बोनस शेयर। इस बोनस इशू के लिए रिकॉर्ड डेट गुरुवार, 26 दिसंबर 2024 है। ध्यान दें कि आयुष वेलनेस इस समय BSE पर Enhanced Surveillance Measure (ESM - Stage 2) और Graded Surveillance Measure (GSM - Stage 0) के तहत है।
Bharat Global Developers
ये कंपनी भी चर्चा में रहेगी क्योंकि इसने बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है। कंपनी 8:10 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करेगी, यानी हर 10 पेडअप शेयर पर 8 बोनस शेयर मिलेंगे। इसके अलावा कंपनी एक ₹10 के इक्विटी शेयर को ₹1 के 10 इक्विटी शेयरों में बांटेगी। इन दोनों का के लिए रिकॉर्ड डेट गुरुवार यानि 26 दिसंबर 2024 है। कंपनी पर Additional Surveillance Measure (ASM - Stage 4) लागू है।
Evans Electric
कंपनी ने 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है, यानी हर एक शेयर के लिए एक बोनस शेयर। इस इश्यू के लिए शेयरधारकों की मंजूरी शुक्रवार 13 दिसंबर 2024 को हासिल की गई थी और बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट गुरुवार यानि 26 दिसंबर 2024 है। कंपनी पर Additional Surveillance Measure (ASM - Stage 1) लागू है।
NMDC
NMDC ने बोनस शेयर जारी करने के लिए शुक्रवार यानि 27 दिसंबर 2024 को 'रिकॉर्ड डेट' निर्धारित की है। पहले कंपनी ने 2:1 के रेश्यो में बोनस इश्यू की घोषणा की थी। कंपनी 586,12,11,700 ₹1 के इक्विटी शेयरों को 2 (दो) नए इक्विटी शेयरों के बदले 1 (एक) मौजूदा इक्विटी शेयर पर बोनस शेयर के रूप में आवंटित करेगी।
Anupam Finserv
कंपनी ने ₹1 के फेस वैल्यू वाले 11,56,37,500 इक्विटी शेयरों का राइट इश्यू का एलान किया है, जो ₹1.75 प्रति शेयर (जिसमें ₹0.75 का प्रीमियम शामिल है) पर होगा, कुल राशि ₹20,23,65,625 तक होगी। इस राइट इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट शुक्रवार यानि 27 दिसंबर 2024 है, जो यह निर्धारित करेगा कि कौन से शेयरधारक इस इशू के पात्र होंगे।
Dhanlaxmi Bank
धनलक्ष्मी बैंक का राइट इश्यू 8 जनवरी 2025 को खुलेगा और 28 जनवरी 2025 को बंद होगा। धनलक्ष्मी बैंक राइट इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट 27 दिसंबर 2024 है। कंपनी ₹21 प्रति शेयर के प्राइस पर 14,16,86,767 इक्विटी शेयरों की पेशकश करेगी।
इन सभी एक्शन का स्टॉक्स पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिससे ये अगले हफ्ते निवेशकों के लिए खास ध्यान देने योग्य बन सकते हैं।