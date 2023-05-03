scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारSensex, Nifty में 8 दिन की तेजी का सिलसिला टूटा, मणप्पुरम और अदानी एंटरप्राइजेज 12% तक गिरे

Sensex, Nifty में 8 दिन की तेजी का सिलसिला टूटा, मणप्पुरम और अदानी एंटरप्राइजेज 12% तक गिरे

US Fed की बैठक के नतीजे से पहले सावधानी बरतने का हवाला देते हुए बाजारों में सुस्त कारोबार हुआ और लगभग आधा प्रतिशत टूट गया निफ्टी 50 पैक पर, अडानी एंटरप्राइजेज 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ शीर्ष पर था, इसके बाद अडानी पोर्ट्स और ओएनजीसी में 2 प्रतिशत की गिरावट आई। ओएनजीसी, यूपीएल, भारती एयरटेल, टेक महिंदा, बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक इंडेक्स के अन्य गिरने वाले शेयरों में से एक थे।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: May 3, 2023 20:42 IST
Share Market में 8 दिन की तेजी का सिलसिला टूटा
Share Market में 8 दिन की तेजी का सिलसिला टूटा

शेयर बाजार की आठ दिनों की तेजी आज कुछ थमती हुई नज़र आई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसलों को लेकर अनिश्चतता का माहौल था। ऐसे में कारोबारी नई पोजिशन बनाने को लेकर थोड़े सावधान दिखे। अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में और 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी किए जाने की संभावना है। 

advertisement
share market में आठ दिनों की तेजी आज कुछ थमती हुई नज़र आई
share market में आठ दिनों की तेजी आज कुछ थमती हुई नज़र आई

दिन के लिए, 30 शेयरों वाला BSE Sensex 161.41 अंक या 0.26 प्रतिशत गिरकर 61,193.30 पर बंद हुआNSE का Nifty 50 57.80 अंक या 0.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,089.85 पर बंद हुआ। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप में थोड़ी तेज़ी दिखाई दी।  VIX 11.84 के स्तर पर थोड़ा कम हुआ।

US Fed की बैठक के नतीजे से पहले सावधानी बरतने का हवाला देते हुए बाजारों में सुस्त कारोबार हुआ और लगभग आधा प्रतिशत टूट गया। निफ्टी 50 पैक पर, अडानी एंटरप्राइजेज 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ शीर्ष पर था, इसके बाद अडानी पोर्ट्स और ओएनजीसी में 2 प्रतिशत की गिरावट आई। ONGC, UPL, भारती एयरटेल, टेक महिंदा, बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक इंडेक्स के अन्य गिरने वाले शेयरों में से एक थे।

Nifty50 में 57.80 अंक या 0.32 प्रतिशत की गिरावट
Nifty 50 में 50 57.80 अंक या 0.32 प्रतिशत की गिरावट

 हिंदुस्तान यूनिलीवर और एशियन पेंट्स प्रत्येक में एक प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी, डिविस लैब्स और मारुति सुजुकी भी हरे निशान में बंद हुए। 

बीएसई पर बुधवार को कुल 3,652 शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 1,725 हरे निशान में बंद हुए। सत्र का अंत 1,770 शेयरों ने बढ़त के साथ किया, जबकि 157 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिन के दौरान कुल 198 शेयरों में अपर सर्किट लगा, जबकि 133 शेयरों में लोअर सर्किट लगा।

व्यापक बाजारों में, मणप्पुरम फाइनेंस 12 प्रतिशत से अधिक गिर गया क्योंकि ईडी ने कंपनी के दफ्तर पर छापेमारी की। मार्च 2023 की तिमाही में डिशमैन कार्बोजेन एम्सिस और पंजाब एंड सिंध बैंक में से प्रत्येक ने 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। गो फर्स्ट द्वारा दिवालियापन के लिए दायर किए जाने के कारण बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन 6 प्रतिशत से अधिक गिर गया।

Sensex में 161.41 अंक या 0.26 प्रतिशत गिरकर
Sensex में 161.41 अंक या 0.26 प्रतिशत गिरकर

इसके विपरीत, भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण इंजीनियर्स इंडिया में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी द्वारा बोनस शेयरों पर विचार करने के लिए बोर्ड बैठक की घोषणा के बाद भंसाली इंजीनियरिंग पॉलिमर में करीब 11 फीसदी की उछाल आया। रेल विकास निगम में आज भी तेजी बनी रही और शेयर अपर सर्किट पर रहा।

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 3, 2023