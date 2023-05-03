शेयर बाजार की आठ दिनों की तेजी आज कुछ थमती हुई नज़र आई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसलों को लेकर अनिश्चतता का माहौल था। ऐसे में कारोबारी नई पोजिशन बनाने को लेकर थोड़े सावधान दिखे। अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में और 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी किए जाने की संभावना है।

दिन के लिए, 30 शेयरों वाला BSE Sensex 161.41 अंक या 0.26 प्रतिशत गिरकर 61,193.30 पर बंद हुआ। NSE का Nifty 50 57.80 अंक या 0.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,089.85 पर बंद हुआ। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप में थोड़ी तेज़ी दिखाई दी। VIX 11.84 के स्तर पर थोड़ा कम हुआ।

US Fed की बैठक के नतीजे से पहले सावधानी बरतने का हवाला देते हुए बाजारों में सुस्त कारोबार हुआ और लगभग आधा प्रतिशत टूट गया। निफ्टी 50 पैक पर, अडानी एंटरप्राइजेज 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ शीर्ष पर था, इसके बाद अडानी पोर्ट्स और ओएनजीसी में 2 प्रतिशत की गिरावट आई। ONGC, UPL, भारती एयरटेल, टेक महिंदा, बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक इंडेक्स के अन्य गिरने वाले शेयरों में से एक थे।

हिंदुस्तान यूनिलीवर और एशियन पेंट्स प्रत्येक में एक प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी, डिविस लैब्स और मारुति सुजुकी भी हरे निशान में बंद हुए।

बीएसई पर बुधवार को कुल 3,652 शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 1,725 हरे निशान में बंद हुए। सत्र का अंत 1,770 शेयरों ने बढ़त के साथ किया, जबकि 157 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिन के दौरान कुल 198 शेयरों में अपर सर्किट लगा, जबकि 133 शेयरों में लोअर सर्किट लगा।

व्यापक बाजारों में, मणप्पुरम फाइनेंस 12 प्रतिशत से अधिक गिर गया क्योंकि ईडी ने कंपनी के दफ्तर पर छापेमारी की। मार्च 2023 की तिमाही में डिशमैन कार्बोजेन एम्सिस और पंजाब एंड सिंध बैंक में से प्रत्येक ने 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। गो फर्स्ट द्वारा दिवालियापन के लिए दायर किए जाने के कारण बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन 6 प्रतिशत से अधिक गिर गया।

इसके विपरीत, भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण इंजीनियर्स इंडिया में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी द्वारा बोनस शेयरों पर विचार करने के लिए बोर्ड बैठक की घोषणा के बाद भंसाली इंजीनियरिंग पॉलिमर में करीब 11 फीसदी की उछाल आया। रेल विकास निगम में आज भी तेजी बनी रही और शेयर अपर सर्किट पर रहा।