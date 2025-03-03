Sensex: बाजार ने गंवाई शुरुआती बढ़त! 250 अंक से ज्यादा टूटा BSE, Nifty का क्या है हाल? | Top Gainers & Losers

Sensex Today: अन्य एशियाई बाजारों से पॉजिटिव संकेतों के बाद सोमवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर खुलने के बाद अब सुबह 10:19 बजे तक लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। शुरू में आईटी और ऑटो शेयरों में बढ़त देखने को मिली थी।

शुरुआती कारोबार में तेजी के एक और कारण जीडीपी के आंकड़े थे जो शुक्रवार को आए थे। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी में 6.2% रही थी। हालांकि सुबह 10:19 बजे तक सेंसेक्स 0.37% या 270.02 अंक गिरकर 72,928.08 अंक पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं निफ्टी 0.31% या 69.55 अंक टूटकर 22,055.15 अंक पर कारोबार कर रहा था।

Top Gainers and Losers

सुबह 10:19 बजे तक निफ्टी के टॉप लूजर में IndusInd Bank Limited, Reliance Industries Limited, Coal India Limited, Oil & Natural Gas Corporation (ONGC) और Adani Enterprises Limited रहा।

वहीं अगर टॉप गेनर की बात करें तो इस समय तक Grasim Industries Limited, Eicher Motors Limited, UltraTech Cement Limited, Mahindra & Mahindra Limited और Wipro Limited रहा।

अगर BSE Midcap की बात करें तो यह इंडेक्स 1.48% या 570.72 अंक टूटकर 38,021.30 अंक पर कारोबार कर रहा था। वहीं BSE Smallcap इंडेक्स 2.27% या 978.88 अंक टूटकर 42,104.02 अंक पर कारोबार कर रहा था।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के वी के विजयकुमार ने कहा कि लार्जकैप वैल्यूएशन अब सही है और वित्तीय जैसे क्षेत्रों में अट्रैक्टिव हैं। अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड गिरकर 4.21 फीसदी पर आ गई है। इसलिए, आगे चलकर एफआईआई द्वारा अपनी बिकवाली कम करने की संभावना है। भारत के ग्रोथ के मोर्चे पर अच्छी खबर है। बाजार में सुधार लंबी अवधि के निवेशकों के लिए हाई क्वालिटी वाले स्टॉक खरीदने का एक अवसर है।

वी के विजयकुमार ने आगे कहा कि फरवरी के ऑटो सेल नंबर्स में एमएंडएम और आयशर ने मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। विजयकुमार ने कहा कि यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि बाजार कब निचले स्तर पर पहुंच जाएगा। लेकिन यह शॉर्ट टर्म की अस्थिरता की चिंता किए बिना खरीदारी शुरू करने का समय है।