2 साल में 8000 प्रतिशत चढ़ा शेयर, अब SEBI ने ट्रेडिंग पर लगाई रोक, निवेशकों का बुरा हाल!

एक ऐसा स्टॉक जिसने पिछले 2 सालों में 8006% का अविश्वसनीय रिटर्न दिया है। पिछले साल इसने 2619% का रिटर्न दिया था और 2024 में 2133.38% की वृद्धि हुई है। अब इस स्टॉक पर SEBI की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है।

दरअसल Bharat Global Developers Ltd के शेयरों को एक्सचेंजों पर आगे के आदेश तक ट्रेडिंग के लिए निलंबित कर दिया गया है, जैसा कि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपने आदेश में बताया गया है। बाजार नियामक ने कंपनी के प्रमोटरों को भी आगे के आदेश तक पूंजी बाजारों तक पहुंचने से रोक दिया है।

अपने आदेश में SEBI ने कहा कि उसने 16 दिसंबर 2024 को सोशल मीडिया पोस्ट और शिकायतों का संज्ञान लिया, जो संदेहास्पद वित्तीय परिणामों और खुलासों से संबंधित थीं। भारत ग्लोबल के शेयरों में नवंबर 2023 से 2024 तक 105x की तेजी आई।

SEBI के आदेश में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023 तक भारत ग्लोबल का रेवेन्यू, खर्च, स्थायी संपत्ति और कैश फ्लो बेहद कम था और मार्च 2024 में समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों में रेवेन्यू और खर्चों में अचानक वृद्धि देखी गई।

दिसंबर 2023 में मैनेजमेंट के पुनर्गठन के बाद, कंपनी ने अपने बिजनेस में विस्तार देखा, एक बड़ा प्रफेंशियल अलॉटमेंट हासिल किया और उच्च मूल्य के सौदे किए। कंपनी ने 30 अक्टूबर, 2024 को 6 नई शाखाएं स्थापित कीं, एक दिन पहले जब प्राथमिक शेयरों के लॉक-इन पीरियड की अवधि समाप्त हुई।

SEBI ने अपने आदेश में लिखा कि कंपनी निवेशकों को झूठे खुलासों के आधार पर अपने शेयर खरीदने के लिए प्रेरित कर रही थी, साथ ही झूठे और बनाए गए आदेशों और ऑर्डर के साथ निवेशकों को गुमराह और प्रेरित करने की कोशिश कर रही थी।

भारत ग्लोबल के शेयरों में वृद्धि गलत खुलासों और वित्तीय परिणामों को गलत तरीके से प्रस्तुत किए जाने का परिणाम थी और शेयरों की कीमत में वृद्धि ऐसे समय पर हुई थी जब कुछ प्रफेंशिल अलॉटमेंट को फायदा पहुंचाने के लिए यह किया गया था।

SEBI के आदेश के अनुसार

ट्रेडिंग आगे के आदेशों तक निलंबित रहेगी।

कुछ नोटिस प्राप्तकर्ताओं को सुरक्षा या पूंजी बाजारों में लेन-देन से रोका गया है।

कुछ नोटिस प्राप्तकर्ताओं के रिए किए गए कथित अवैध गेन्स को जब्त किया गया है।

उन बैंकों को निर्देश दिया गया है जहां नोटिस प्राप्तकर्ताओं के खाते हैं कि वो कोई डेबिट न करें।

सभी नोटिस प्राप्तकर्ताओं को अपने सभी संपत्तियों का पूरी लिस्ट 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

नोटिस प्राप्तकर्ता भारत ग्लोबल डेवलपर्स के शेयरों में लेन-देन नहीं कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।