डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने वाली कंपनी Brightcom Group पर SEBI ने फिर हमला बोला हैं और यहां तक की कंपनी पर पेनाल्टी भी लगाई गई है। क्या है मामला आइये जानते हैं।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 24, 2024 09:29 IST
Brightcom Group
कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर SEBI ने Brightcom Group पर ₹8 लाख का जुर्माना लगाया है क्योंकि कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को समय पर जानकारी देने में देरी की। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड (BGL) के मामले में लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर नियमों (LOD) का उल्लंघन करने के आरोपों की जांच की। SEBI ने इस मामले में BGL के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और 31 मई 2024 को एक शो कॉज नोटिस जारी किया।

अपने आदेश में SEBI ने कहा कि ब्राइटकॉम ने 30 सितंबर 2023 और 31 दिसंबर 2023 को खत्म तिमाहियों के लिए अपने फाइनेंशियल्स रिजटल्स को जमा नहीं किया। इसी आधार पर ये आरोप लगाया गया कि (ब्राइटकॉम ग्रुप) ने डिस्क्लोजर नियमों का उल्लंघन किया।

सेबी के नियमों के तहत एक लिस्टेड कंपनी को हर तिमाही के अंत के 45 दिनों के भीतर तिमाही और ईयर टू डेट स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज को जमा करने होते हैं। एक लिस्टेड कंपनी होने के नाते, नोटिस मिलने पर समय पर पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी थी और कई डायरेक्टर, निदेशकों, KMPs और ऑडिटर्स के इस्तीफे के बहाने अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती, जिससे डिस्क्लोजर नियमों का उल्लंघन होता है।

इस साल फरवरी में सेबी ने Brightcom Group के मामले में एक आदेश पारित किया था। इसलिए कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजों को इसकी जानकारी देने की जरूरत थी, हालांकि कंपनी ने जांच के समय पर मांगी गई जानकारी को साझा नहीं किया।

क्या है ब्राइटकॉम ग्रुप का मामला?
ब्राइटकॉम ग्रुप पर अपने हिसाब-किताब में खेल करने का आरोप है। कैपिटल रेगुलेटर सेबी ने अपनी जांच में पाया कि कंपनी ने 2014-15 से अगले 5 साल तक अपना खर्च कम और मुनाफा अधिक दिखाया। ब्राइटकॉम ग्रुप ने कुल 1,280 करोड़ रुपये की जानकारी छिपाई। इसी के बाद कंपनी के शेयरों में तेजी आई, जो लगातार गिर रहे थे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
