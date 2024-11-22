आपके पास है ये शेयर? SEBI ने इनसाइडर ट्रेडिंग के चलते भेजा वार्निंग लेटर

JSW एनर्जी लिमिटेड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से इन्साइडर ट्रेडिंग उल्लंघनों के संबंध में एक प्रशासनिक वार्निंग लेटर मिलने की पुष्टि की है। यह लेटर 4 नवंबर 2024 को जारी किया गया था और कंपनी को 21 नवंबर 2024 को हासिल हुआ है।

कंपनी की स्टॉक एक्सचेंजों में की गई फाइलिंग के मुताबिक उल्लंघन कुछ ट्रेड्स से संबंधित हैं जो डेजिनेटेड व्यक्तियों और उनके नजदीकी रिश्तेदारों के जरिए किए गए थे, जो SEBI के इन्साइडर ट्रेडिंग निषेध नियम 2015 और SEBI अधिनियम 1992 का उल्लंघन करते हैं।

JSW एनर्जी ने यह स्पष्ट किया कि इन उल्लंघनों के कारण कंपनी पर कोई वित्तीय या ऑपरेशनल प्रभाव नहीं पड़ा है। कंपनी ने यह भी बताया कि उसने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई पहले ही की है, जो नियमों के अनुपालन में की गई थी।

यह खुलासा SEBI के लिस्टिंग दायित्वों और डिस्क्लोजर आवश्यकताओं नियम 2015 के तहत रेग्युलेशन 30 के अंतर्गत किया गया था। यह कंपनी की रेग्युलेटरी पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जो इन्साइडर ट्रेडिंग के नियमों का पालन करने के महत्व को उजागर करता है। आज JSW Energy के शेयर BSE पर ₹688.75 पर कारोबार कर रहे थे, जो 1.38% की गिरावट दिखाते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

