इस Small Cap Stock में SBI, LIC समेत FIIs की भी हिस्सेदारी! एक महीने में 25 प्रतिशत रिटर्न

एक ऐसा स्मॉल-कैप स्टॉक जिसमें SBI और LIC जैसे दिग्गजों ने निवेश किया हुआ है। पिछले एक महीने में ये शेयर 25 प्रतिशत भागा है। इतना ही नहीं एक्सपर्ट्स अभी भी इस स्टॉक पर बुलिश दिख रहे हैं।

इस स्मॉल-कैप स्टॉक का नाम Paisalo Digital है। फिलहाल स्टॉक 57 रुपए प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई 99.62 और लो 40.25 रुपए प्रति शेयर है। Choice Broking के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर सुमित बगड़िया का कहना है कि Paisalo Digital के शेयर ने ₹53 पर शॉर्ट-टर्म तकनीकी ब्रेकआउट दिया है और चार्ट पैटर्न के मुताबिक यह स्टॉक पॉजिटिव नजर आता है।जिनके पास इस स्मॉल-कैप NBFC स्टॉक के शेयर हैं, वे ₹50 पर सख्त स्टॉप लॉस के साथ ₹62 और ₹65 के टारगेट के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं।

Centrum Stock Broking ने भी Paisalo में खरीदारी की सलाह दी है। Centrum के अनुसार, स्टॉक डेली चार्ट पर डबल-बॉटम पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है और अपने 50-DMA को ₹50.60 पर री-कलाइम किया है। ऊपर दिए गए तर्कों के आधार पर, Paisalo के लिए अपसाइड खुला है और ₹58 तक जा सकता है, जबकि तत्काल सपोर्ट ₹49.5 के स्तर पर है।

SBI और LIC की हिस्सेदारी

30 सितंबर को समाप्त हुई शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक State Bank of India ने Paisalo Digital में 77 लाख से ज्यादा शेयर रखे हैं, जो 1.23% हिस्सेदारी को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर Life Insurance Corporation of India Ltd के पास भी कंपनी के 84 लाख से ज्यादा शेयर हैं जो करीब 1.35% शेयर होल्डिंग पैटर्न को दर्शाता है।

प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 52.38% है, तो वहीं FIIs यानि विदेशी निवेशकों की होल्डिंग भी अच्छी खासी 10.72% और DIIs की 12.69% के आसपास है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

