निफ्टी 50 में एक कंपनी जिसका नामोनिशान नहीं है, क्या था कंपनी का नाम?

वक्त किसी को बनाता है तो किसी को बिगाड देता है।निफ्टी 50 में देश की टॉप 50 कंपनियां होती है लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो निफ्टी 50 का हिस्सा थी लेकिन अब उसका नामोनिशान नहीं है।

इस कंपनी का नाम है सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज।

सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज का पतन:

सत्यम एक प्रमुख आईटी कंपनी थी जो निफ्टी 50 का हिस्सा रही, लेकिन 2009 में बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट घोटाले के कारण इसका पतन हो गया। इसके संस्थापक, रामालिंगा राजू ने कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों में धोखाधड़ी का खुलासा किया, जिसमें 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की गई थी। इस घोटाले के बाद सत्यम के शेयरों में भारी गिरावट आई, और कंपनी को निफ्टी 50 से हटा दिया गया।

इसके बाद क्या हुआ?

बाद में, सत्यम को टेक महिंद्रा ने अधिग्रहित कर लिया, और इसे महिंद्रा सत्यम के नाम से जाना जाने लगा। अंततः इसे पूरी तरह से टेक महिंद्रा में मिला दिया गया और सत्यम का नाम और अस्तित्व समाप्त हो गया और इस तरह निफ्टी 50 की ये कंपनी अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है।यह उदाहरण भारतीय कॉर्पोरेट जगत के सबसे बड़े घोटालों में से एक के रूप में देखा जाता है, जिसने न केवल सत्यम, बल्कि भारतीय बाजार में विश्वास को भी प्रभावित किया।

क्या था सत्यम घोटाला?

सत्यम घोटाला भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटालों में से एक था, जो 2009 में सामने आया। यह आईटी सेवा कंपनी सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड से संबंधित था, और इसे कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन रामालिंगा राजू ने अंजाम दिया था।

घोटाले के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

1. झूठी वित्तीय रिपोर्टिंग:

सत्यम के चेयरमैन, रामालिंगा राजू, ने सालों तक कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों में हेराफेरी की। उन्होंने कंपनी की बैलेंस शीट में नकद और बैंक बैलेंस जैसी संपत्तियों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया। उन्होंने कंपनी के राजस्व और लाभ को गलत तरीके से दर्शाया ताकि कंपनी के शेयर की कीमत ऊँची बनी रहे और निवेशकों का भरोसा कायम रहे।

2. फर्जी कंपनियों का निर्माण:

रामालिंगा राजू ने कई फर्जी कंपनियों का निर्माण किया, और उनके जरिए सत्यम के फर्जी बिलिंग और वित्तीय लेन-देन किए गए। इस प्रक्रिया से उन्होंने नकली राजस्व और लाभ दिखाया।

3. बड़ी ऑडिट कंपनियों की मिलीभगत:

इस घोटाले में एक प्रमुख भूमिका बड़ी ऑडिट कंपनी प्राइस वाटरहाउस कूपर्स (PWC) की थी, जिसने सत्यम के वित्तीय रिपोर्टों की ऑडिट की और बिना गहन जांच किए उन्हें सही ठहराया। यह घोटाले का एक महत्वपूर्ण पहलू था क्योंकि निवेशक ऑडिट की गई रिपोर्ट्स पर भरोसा करते हैं।

4. रियल एस्टेट में निवेश:

रामालिंगा राजू ने सत्यम के धन का एक बड़ा हिस्सा अपने परिवार के स्वामित्व वाली रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश किया। इन कंपनियों का इस्तेमाल घोटाले से प्राप्त धन को सफेद करने के लिए किया गया।

5. सत्यम महिंद्रा में विलय:

घोटाले के खुलासे के बाद, सरकार ने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया और कंपनी को एक नए मालिक की तलाश शुरू की। अंततः महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सत्यम का अधिग्रहण किया और इसका नाम बदलकर महिंद्रा सत्यम कर दिया, जो अब टेक महिंद्रा का हिस्सा है।

नतीजा:

घोटाले के खुलासे के बाद, रामालिंगा राजू और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई। सत्यम घोटाले ने भारतीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ऑडिटिंग प्रणालियों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए, जिससे बाद में सुधारों की मांग की गई।यह घोटाला भारत में व्यापार और कॉर्पोरेट नियमों की कमजोरियों को उजागर करता है, और इसके कारण कई नए नियम बनाए गए ताकि भविष्य में ऐसे घोटालों से बचा जा सके।