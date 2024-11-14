Samvardhana Motherson Share Price: बंपर रिटर्न देने वाले इस स्टॉक पर आया नया टारगेट

संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड (NSE: MOTHERSON) के नतीजों के बाद आज इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है।कंपनी के प्रबंधन ने बताया कि गैर-ऑटोमोटिव कारोबार में विस्तार से कंपनी को काफी फायदा मिला है। बंपर रिटर्न देने वाले इस स्टॉक पर ब्रोकरेज बुलिश नजर आ रहे हैं।

जेफरीज ब्रोकरेज फर्म – BUY रेटिंग

जेफरीज ब्रोकरेज फर्म ने संवर्धन मदरसन के स्टॉक को ‘BUY’ रेटिंग देते हुए इसे खरीदने की सलाह दी है, साथ ही 215 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। जेफरीज का मानना है कि दूसरे सत्र में कंपनी के मुनाफे में सुधार की संभावना है क्योंकि कंपनी अपने ग्राहकों पर खर्चों का बोझ कम करेगी। हालांकि, जेफरीज ने कंपनी के वित्तीय वर्ष 2025-27 के लिए EPS अनुमान में 9-16% की कटौती की है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2024-27 में EPS की 32% CAGR दर से बढ़ने की संभावना जताई है।

मॉर्गन स्टैनली ब्रोकरेज फर्म – ओवरवेट रेटिंग

मॉर्गन स्टैनली ने संवर्धन मदरसन को ओवरवेट रेटिंग देते हुए 193 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। उन्होंने कहा कि दूसरे तिमाही में कंपनी का EBITDA उनके पूर्वानुमान से 13% कम रहा, लेकिन ऑटो वॉल्यूम में वृद्धि और गैर-ऑटो कारोबार में मजबूत बैलेंस शीट का फायदा हुआ।

सीएलएसए ब्रोकरेज फर्म – टारगेट प्राइस

सीएलएसए ने संवर्धन मदरसन की रेटिंग को अपग्रेड करते हुए 190 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। CLSA ने बताया कि मार्जिन कटौती के कारण EBITDA पर 106 बेसिस प्वाइंट का प्रभाव पड़ा है।

नोमुरा ब्रोकरेज फर्म – टारगेट प्राइस

नोमुरा ने संवर्धन मदरसन को ‘BUY’ रेटिंग के साथ 215 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में विस्तार कंपनी की वृद्धि में सहायक होगा। कंपनी के 19 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में से 5 चालू हो चुके हैं और 8 को साल के दूसरे हिस्से में शुरू किया जाएगा। नोमुरा को H2 में अच्छे मार्जिन और वृद्धि की उम्मीद है।

स्टॉक ने दिया 200362% रिटर्न

पिछले 6 महीनों में संवर्धन मदरसन स्टॉक ने 28.50% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में स्टॉक ने 78.56% और पिछले 5 सालों में 78.60% का रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म निवेशकों को इस स्टॉक ने 200,000% रिटर्न प्रदान किया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।