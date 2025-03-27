Penny Stock: Salasar Techno Engineering के शेयरों में हलचल, बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला

Salasar Techno Engineering के शेयर इन दिनों चर्चा में हैं। 27 मार्च को कंपनी के शेयर में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। Salasar Techno के शेयर ₹9.54 पर खुले, जो पिछले दिन के बंद भाव ₹9.47 से थोड़ा ज्यादा था। कुछ ही समय में शेयर ने ₹9.87 का उच्चतम स्तर छू लिया, लेकिन फिर गिरकर ₹9.36 पर आ गया।

इस दौरान 1 करोड़ से ज्यादा शेयरों की खरीद-फरोख्त हुई। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर 3 फीसदी गिरकर 9.26 रुपये पर कारोबार कर रहा है। कंपनी ने हाल ही में बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। इसके बाद से निवेशकों की नजर स्टॉक पर बनी हुई है।

बोर्ड ने लिया ये फैसला

कंपनी के बोर्ड ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी EMC Limited के मर्जर को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से कंपनी को मजबूती मिलेगी और कंपनी के स्टॉक पर पड़ेगा। कंपनी ने EMC Limited को अपने साथ जोड़ने का फैसला किया है। यह प्रोसेस सरकार की मंजूरी के बाद पूरी होगी। मई 2024 में Salasar Techno ने ₹168 करोड़ का पेमेंट करके EMC Ltd को टेकओवर किया था। इस टेकओवर की कुल लागत ₹178 करोड़ थी।

शेयर ने किया मालामाल (Salasar Techno Engineering Share Performance)

Salasar Techno के शेयरों में पिछले 1 साल में 54 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, 2 साल में शेयर ने 26 फीसदी और 3 साल में 106 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया। अगर 5 साल की बात करें, तो इस शेयर ने 1096 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया। पिछले साल फरवरी 2024 में कंपनी ने 4:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी किए थे। कंपनी का मार्केट-कैप ₹1,597.26 करोड़ है।

कंपनी क्या काम करती है?

Salasar Techno Engineering इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है। यह टेलीकॉम, रेलवे और एनर्जी सेक्टर को सर्विस देती है। कंपनी स्टील स्ट्रक्चर भी बनाती है।



