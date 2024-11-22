RVNL स्टॉक: शेयर पर आया बड़ा अपडेट, क्या लौटेगी तेजी?

इस गिरावट ने निवेशकों को कुछ बेहतरीन शेयर खरीदने का मौका दिया है। इन्हीं में से एक है रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) का स्टॉक, जो निवेशकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

स्टॉक में बड़ी गिरावट के बाद बढ़त की उम्मीद

RVNL के शेयर हाल ही में 52 हफ्ते के उच्च स्तर 647 रुपये से करीब 30% नीचे आ गए हैं। गुरुवार को यह शेयर 2.58% की गिरावट के साथ 421 रुपये पर बंद हुआ, जबकि शुक्रवार को यह मामूली गिरावट के साथ 420 रुपये पर कारोबार कर रहा था। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस गिरावट के बाद शेयर में तेजी आने की संभावना है।

advertisement

विशेषज्ञों की राय

शेयर बाजार के जानकारों के मुताबिक, RVNL स्टॉक आने वाले समय में बढ़ सकता है। हालांकि, इसे उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे स्टॉक पर नजर बनाए रखें और सोच-समझकर निवेश करें।

बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला RVNL को

RVNL ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे से एक बड़ा वर्क ऑर्डर प्राप्त किया है। यह कॉन्ट्रैक्ट नवीपेट और इंदलवाई स्टेशन के बीच रेल पथों के दोहरीकरण के लिए मिला है, जो कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

स्टॉक ने दिए शानदार रिटर्न

RVNL स्टॉक ने लॉन्ग टर्म निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है:

पिछले 6 महीने में: 23.19%

पिछले 1 साल में: 152.25%

पिछले 5 साल में: 1657.83%

लॉन्ग टर्म निवेश पर: 2031.65%

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

