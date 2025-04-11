RVNL Share Price: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में बंपर रैली देखने को मिली। इस बीच आज रेलवे सेक्टर की नवरत्न कंपनी Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) के शेयरों में भी अच्छी तेजी दर्ज की गई और शेयर 2.5% चढ़कर बंद हुआ।

बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक आज कंपनी के 3,35,249 इक्विटी शेयरों का ट्रेड हुआ है। पीएसयू स्टॉक में यह तेजी कंपनी को मिले एक बड़े ऑर्डर के बाद आई। यही कारण है कि मंगलवार 15 अप्रैल को भी शेयर निवेशकों को रडार पर रहेगा क्योंकि सोमवार 14 तारीख को शेयर बाजार अम्बेडकर जयंती के कारण बंद रहेगा।

RVNL को मिला 143 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर

दरअसल कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे दक्षिणी रेलवे से 143 करोड़ से अधिक यानी 143,37,87,127.90 रुपये का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी सबसे कम बोलीदाता (L1) के रूप में उभरी है।

इस ऑर्डर के तहत RVNL को दक्षिण रेलवे के सेलम डिवीजन के सेलम जंक्शन - पोदनूर जंक्शन और इरुगुर-कोयम्बटूर जंक्शन - पोदनूर जंक्शन सेगमेंट के लिए 1x25 केवी से 2x25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के अपडेशन वर्क करना है ताकि 3000 मीट्रिक टन लोडिंग टारगेट को पूरा किया जा सके।

RVNL Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 2.50% या 8.45 रुपये की तेजी के साथ 346 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.53% या 8.55 रुपये चढ़कर 346.20 रुपये पर बंद हुआ।

RVNL Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत से अधिक गिरा है तो वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 4 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 11 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 26 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 32 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 895 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1759 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।