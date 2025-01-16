बढ़ा ऑर्डर मिलते ही रॉकेट बना ये Railway Share, 7 फीसदी से ज्यादा की लगाई छलांग

Stock Update: रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयर आज फोकस में बने हुए हैं। कंपनी ने बुधवार को जानकारी दी कि उसे उसे भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से 3,622 करोड़ रुपये के ऑर्डर के लिए स्वीकृति पत्र मिला है। इसके खबर के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर तेजी के साथ ट्रेड करने लगे।

advertisement

बुधवार को कंपनी के शेयर 371.90 रुपये पर बंद हुआ था। आज कंपनी के शेयर 390.20 रुपये पर खुला था। 11.40 बजे कंपनी के शेयर 7.76 प्रतिशत की तेजी के साथ 400.75 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है।

इस चीज का मिला ऑर्डर

BSNL ने कंपनी को डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव (डीबीओएम) मॉडल के तहत भारतनेट के मिडिल माइल नेटवर्क के विकास (निर्माण, उन्नयन और संचालन और रखरखाव) का ऑर्डर दिया है।

आरवीएनएल ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि डिजाइन बिल्ड ऑपरेट एंड मेंटेन (डीबीओएम) मॉडल पर भारत नेट के मिडिल माइल नेटवर्क के विकास (निर्माण, उन्नयन और संचालन एवं रखरखाव) के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ है।

RVNL के बारे में

आरवीएनएल भारतीय रेलवे की एक शाखा है। यह मंत्रालय की ओर से उसे सौंपी गई परियोजनाओं के लिए काम करती है। यह टर्नकी आधार पर काम करती है। कंपनी डिजाइन के चरण, अनुमान तैयार करना, अनुबंधों को बुलाना और देना, परियोजना और अनुबंध प्रबंधन आदि का काम करती है।

शेयर की परफॉर्मेंस



RVNL ने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर 1 साल में 70 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। वहीं बीते छह महीने में कंपनी के शेयर 35 फीसदी गिर गया है। 5 साल के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर 1,487.13 फीसदी चढ़ गए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

