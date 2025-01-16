बढ़ा ऑर्डर मिलते ही रॉकेट बना ये Railway Share, 7 फीसदी से ज्यादा की लगाई छलांग

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारबढ़ा ऑर्डर मिलते ही रॉकेट बना ये Railway Share, 7 फीसदी से ज्यादा की लगाई छलांग

RVNL Share: आज रेलवे कंपनी RVNL के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 7 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। बुधवार को कंपनी ने बताया कि उसे बड़ा ऑर्डर मिला है। इस जानकारी का सीधा असर कंपनी के शेयर पर देखने को मिला है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 16, 2025 11:48 IST
RVNL share price: The counter saw high trading volume on BSE today.
Stock Update: रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयर आज फोकस में बने हुए हैं। कंपनी ने बुधवार को जानकारी दी कि उसे उसे भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से 3,622 करोड़ रुपये के ऑर्डर  के लिए स्वीकृति पत्र मिला है। इसके खबर के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर तेजी के साथ ट्रेड करने लगे। 

बुधवार को कंपनी के शेयर 371.90 रुपये पर बंद हुआ था। आज कंपनी के शेयर 390.20 रुपये पर खुला था। 11.40 बजे कंपनी के शेयर 7.76 प्रतिशत की तेजी के साथ 400.75  रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। 

इस चीज का मिला ऑर्डर

BSNL ने कंपनी को डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव (डीबीओएम) मॉडल के तहत भारतनेट के मिडिल माइल नेटवर्क के विकास (निर्माण, उन्नयन और संचालन और रखरखाव) का ऑर्डर दिया है।

आरवीएनएल ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि डिजाइन बिल्ड ऑपरेट एंड मेंटेन (डीबीओएम) मॉडल पर भारत नेट के मिडिल माइल नेटवर्क के विकास (निर्माण, उन्नयन और संचालन एवं रखरखाव) के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ है।

RVNL के बारे में 

आरवीएनएल भारतीय रेलवे की एक शाखा है। यह मंत्रालय की ओर से उसे सौंपी गई परियोजनाओं के लिए काम करती है। यह टर्नकी आधार पर काम करती है। कंपनी डिजाइन के चरण, अनुमान तैयार करना, अनुबंधों को बुलाना और देना, परियोजना और अनुबंध प्रबंधन आदि का काम करती है।

शेयर की परफॉर्मेंस
 
RVNL ने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर 1 साल में 70 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। वहीं बीते छह महीने में कंपनी के शेयर 35 फीसदी गिर गया है। 5 साल के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर 1,487.13 फीसदी चढ़ गए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 16, 2025