₹2 के शेयर में Upper Circuit, आपके पोर्टफोलियो में शामिल है?

एक ऐसा 2 रुपए से भी कम का माइक्रो कैप स्टॉक जिसमें लगातार तेजी देखी जा रही है। हाल ही में कंपनी के शेयर ने अपने 52 वीक हाई 1.53 रुपए को भी छुआ। आइये जानते हैं इस शेयर से जुड़ी तमाम डिटेल्स...

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 21, 2024 07:33 IST

इस स्टॉक का नाम Kretto Syscon है। ये कंपनी रियल एस्टेट और आईटी सॉल्यूशन्स के बिजनेस से जुड़ी हुई है। Kretto Syscon Ltd  गुजरात के अहमदाबाद में स्थित  है, जो 1994 में स्थापित हुई थी। यह कंपनी पहले Ideal Texbuild Limited के नाम से जानी जाती थी और अप्रैल 2017 में इसे Kretto Syscon में दोबारा ब्रांडेड किया गया।

एक साल पहले शेयर महज 56 पैसे का था, इस आधार पर 183.64 प्रतिशत की ग्रोथ देखी गई है। कंपनी का मार्केट कैप 97.8 करोड़ का है और ये कर्ज मुक्त है। Stock P/E 20 के आसपास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के आधार पर पब्लिक की हिस्सेदारी 100 प्रतिशत है। इस शेयर का ऑल टाइम हाई 14.59 रुपए रहा है।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (Q1 FY24) में रेवेन्यू ग्रोथ ₹1.03 करोड़ से बढ़कर ₹5.83 करोड़ हो गया है। इस हिसाब से ग्रोथ 466% की है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ ₹0.68 करोड़ से ₹4.01 करोड़ यानि 489 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मैनेजमेंट की बात की जाए तो तुषार शाह (मैनेजिंग डायरेक्टर), कृति कापडिया (नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर) हैं। कंपनी अपनी रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी सर्विसेज की ग्रोथ पर लगातार काम कर रही है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
ankur tyagi
Nov 21, 2024