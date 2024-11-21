₹2 के शेयर में बंपर तेजी! कर्ज मुक्त है कंपनी

गैस बर्नर बनाने वाली कंपनी Mayukh Dealtrade Ltd के शेयरों में अच्छी तेजी देखी जा रही है। इस शेयर की महज 2.06 रुपए है। साथ ही कंपनी भी कर्ज मुक्त है। एक बार फिर ये माइक्रोकैप कंपनी निवेशकों के बीच चर्चा में बनी हुई है।

वित्तीय सेहत

कंपनी ने दूसरी तिमाही में 1.60 मिलियन रुपये की नेट बिक्री दर्ज की, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 4.60 मिलियन रुपये की तुलना में 248 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है। कंपनी ने कहा कि सितंबर तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 6.10 मिलियन रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 2.74 मिलियन रुपये से 125% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 (H1 FY2025) की पहली छमाही के लिए कंपनी ने 9.55 मिलियन रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में 3.53 मिलियन रुपये से 168 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इसी अवधि (H1 FY2025) के दौरान कुल आय 23.9 मिलियन रुपये रही, जो वित्त वर्ष 2024 की इसी अवधि में 1.4 मिलियन रुपये से 100 प्रतिशत से अधिक है।

स्टॉक स्प्ल्टि

मयूख डीलट्रेड लिमिटेड माइक्रोकैप कंपनी है। जिसमें पिछले महीने ही इक्विटी शेयरों स्प्लिट हुए हैं। इसने पिछले महीने 5 रुपए के फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयरों के स्प्लिट करने की घोषणा की थी। स्प्लिट के बाद जो 5:1 के रेश्यो में प्रभावी हुआ था यानि 5 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर को 1 रुपये के 5 शेयरों में बांटा गया था। मार्केट प्राइस को 10 रुपये से नीचे एडजस्ट किया गया था। महामारी के बाद कंपनी के जरिए यह दूसरा सब-डिविज़न था।

साल 2021 में फर्म ने अपने शेयरों को 2:1 के रेशो में स्प्लिट किया था, जिसका मतलब है कि 10 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर को 5 रुपये फेस वैल्यू वाले दो इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

