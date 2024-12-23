₹1 लाख के बन गए ₹76 लाख, अभी भी शेयर में 73 प्रतिशत उछाल की संभावना!

दलाल स्ट्रीट पर इस स्टॉक की मल्टीबैगर के रूप में पहचान हुई है, जिसने निवेशकों को 5 सालों में 7,500 प्रतिशत से अधिक रिटर्न दिया है। अगर 5 साल पहले निवेशकों ने कंपनी में ₹1 लाख का निवेश किया होता, तो आज वह ₹76 लाख में बदल चुका होता।

PTC Industries के शेयर की कीमत, जो करीब ₹11,675 के स्तर के करीब ट्रेड कर रही है, साल 2024 में अब तक 77 प्रतिशत और पिछले एक साल में 102% बढ़ी है, जिससे इसने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। PTC इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत दिसंबर 2019 में ₹150 के स्तर से 75 गुना बढ़ी है।

कंपनी पहले से ही मजबूत निवेशक रुचि का आनंद ले रही है और विश्लेषकों का मानना है कि रक्षा क्षेत्र में इसकी क्षमताओं को जोड़ने से और तेजी आ सकती है।

PTC इंडस्ट्रीज ने हाल ही में Trac Precision Solutions का अधिग्रहण पूरा करने की घोषणा की है। 19 दिसंबर को PTC इंडस्ट्रीज ने एक्सचेंजों और निवेशकों को सूचित किया कि उसने Trac Precision Solutions में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है, जो 18 अक्टूबर 2024 को हुई शेयर खरीद समझौते के तहत हुआ और यह अधिग्रहण यूके के नेशनल सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट एक्ट 2021 के तहत आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने और अन्य शर्तों को पूरा करने के बाद हुआ है।

ICICI सिक्योरिटीज के विश्लेषकों का कहना है कि इस अधिग्रहण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि Trac की लेटेस्ट मशीनी टेक्नोलॉजी हमारी उम्मीदों के अनुसार, PTC इंडस्ट्रीज की टाइटेनियम और सुपरअलॉय कास्टिंग्स में क्षमताओं को बढ़ाएगी। इस प्रकार ICICI सिक्योरिटीज के अनुसार PTC अपने ग्राहकों को पूरी समाधान प्रदान कर सकेगा और जटिल कास्टिंग्स, जिसमें एयरोफॉयल्स भी शामिल हैं, के निर्माण प्रक्रिया पर पूरा नियंत्रण रख सकेगा।

इसके अलावा, ICICI सिक्योरिटीज का मानना है कि यह अधिग्रहण भारत में इंजन निर्माण टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण अंतर को भरता है, जिसका स्वदेशीकरण के प्रयासों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

ICICI सिक्योरिटीज ने PTC इंडस्ट्रीज पर अपनी "BUY" रेटिंग बनाए रखी है और ₹20,070 का टारगेट तय किया है। विश्लेषकों के अनुसार, PTC इंडस्ट्रीज का स्टॉक FY27 के अनुमानित प्रति शेयर आय (EPS) के आधार पर 37.4 गुना पर ट्रेड कर रहा है। ICICI सिक्योरिटीज का ₹20,070 का लक्ष्य मूल्य, PTC इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत में 73% से अधिक की बढ़ोतरी का संकेत देता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।