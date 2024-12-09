Waaree Energies, Hindustan Aeronautics शेयरों में होगा बड़ा खेल! क्या करें निवेशक

भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स Sensex और Nifty 50 सोमवार को वैश्विक बाजारों में कमजोरी के चलते निचले स्तर पर कारोबार करते दिखे। जबकि मेटल्स, रियल्टी और बैंकिंग शेयरों में बढ़त देखने को मिली, वहीं FMCG, ऑटो, ऑइल & गैस और IT शेयरों में बिकवाली ने बाजार को नीचे दबाया।

advertisement

अब तक दिसंबर महीने में, निफ्टी 50 में 1% से अधिक की बढ़त देखने को मिली है क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) ने घरेलू शेयरों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। FII ने दिसंबर में अब तक भारतीय शेयरों में ₹11,933 करोड़ की खरीदारी की है, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज डेटा में दिखाया गया है।

ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी ने दिसंबर के लिए अपनी "इमर्जिंग पिक्स" रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उसने दो ऐसे शेयरों की सिफारिश की है, जिन्हें वह मानता है कि निकट भविष्य में अच्छी तेजी दे सकती हैं।

आनंद राठी ने दिसंबर के लिए अपने टॉप इमर्जिंग स्टॉक पिक्स के रूप में हाल ही में सूचीबद्ध Waaree Energies और रक्षा सेक्टर की कंपनी Hindustan Aeronautics के शेयरों की सिफारिश की है। यहां शेयरों के खरीदने के विवरण दिए गए हैं:

Waaree Energies

आनंद राठी का कहना है कि Waaree Energies का शेयर अपने लिस्टिंग के बाद गिरावट के संकेत दे रहा है। अब यह शेयर एक ब्रेकआउट देख रहा है, साथ ही सकारात्मक मूवमेंट की स्थिति भी दर्शाती है, जो एक मजबूत बाउंस की ओर इशारा करती है। इसलिए ब्रोकरेज फर्म ने ट्रेडर्स को ₹2,800 - ₹2,830 के दायरे में Waaree Energies के शेयर खरीदने की सलाह दी है, जिसमें ₹2,600 का स्टॉप लॉस और ₹3,138 और ₹3,245 तक के प्राइस टारगेट दिए है और समय सीमा 30 - 90 दिन है।

Hindustan Aeronautics

ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि कई महीनों तक Hindustan Aeronautics का शेयर में गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह भारी प्रॉफिट बुकिंग बनी। हाल ही में हम इस गिरते चैनल से ब्रेकआउट देखते हैं, जो ट्रेंड में बदलाव को पुष्टि करता है। डेली पैमाने पर, RSI ने अभी हाल ही में 60 का स्तर पार किया है, जो ऊपर की ओर एक ताजा मूव को दर्शाता है। इसलिए, आनंद राठी ने ट्रेडर्स को Hindustan Aeronautics के शेयर में ₹4,450 - ₹4,550 के दायरे में लंबी पोजीशन बनाने की सलाह दी है, जिसमें ₹4,200 का स्टॉप लॉस है। ब्रोकरेज ने Hindustan Aeronautics के शेयरों का टार्गेट प्राइस ₹4,950 और ₹5,100 रखा है, और समय सीमा 30 - 90 दिन है।

advertisement

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।