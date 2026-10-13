भारत में बना ये खास जहाज बढ़ाएगा नौसेना की ताकत, ड्रोन तैनाती से लेकर गश्त तक करेगा कई काम

भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए एक और स्वदेशी जहाज तैयार हो गया है. इसका नाम 'समर्थक' है, जिसे 16 अक्टूबर 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा. कर्नाटक के कारवार स्थित नौसेना बेस पर इसे नौसेना का हिस्सा बनाया जाएगा. इस जहाज को लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (L&T) ने केंद्र सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत तैयार किया है. खास बात यह है कि नौसेना के लिए बनाए जा रहे चार बहुउद्देशीय जहाजों में 'समर्थक' पहला जहाज है.

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समुद्र में निगरानी और गश्त करेगा समर्थक

'समर्थक' को कई तरह के कामों के लिए तैयार किया गया है. इसका मुख्य काम समुद्र में निगरानी रखना और गश्त लगाना होगा. इसके अलावा, समुद्र में छोटे स्तर के सुरक्षा अभियानों के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा. हथियारों और दूसरे उपकरणों की जांच में भी यह जहाज काम आएगा. यानी एक ही जहाज से नौसेना समुद्र में कई तरह के काम कर सकेगी.

ड्रोन और दूसरे उपकरणों को करेगा तैनात

इस जहाज की एक बड़ी खासियत यह है कि यह बिना ड्राइवर के चलने वाले ड्रोन और दूसरे उपकरणों को समुद्र में ले जाने और तैनात करने में मदद करेगा. इन उपकरणों को जरूरत के मुताबिक समुद्र में पहुंचाने के लिए 'समर्थक' का इस्तेमाल किया जा सकेगा. इस तरह यह जहाज समुद्र में निगरानी और दूसरे अभियानों के लिए जरूरी उपकरणों को पहुंचाने का भी काम करेगा.

Image Credit : Aaj Tak

आपदा के समय भी आएगा काम

'समर्थक' सिर्फ सुरक्षा से जुड़े कामों तक सीमित नहीं रहेगा. समुद्र में किसी तरह की आपदा आने पर इसका इस्तेमाल राहत और बचाव अभियानों में भी किया जा सकेगा. जरूरत पड़ने पर इस जहाज को सीमित सुविधाओं वाले अस्पताल जहाज में भी बदला जा सकता है. इसके अलावा, समुद्र में फंसे या क्षतिग्रस्त जहाजों को निकालने से जुड़े अभियानों में भी इसकी मदद ली जा सकेगी.

स्वदेशी तकनीक से हुआ तैयार

'समर्थक' में स्वदेशी सेंसर, हथियार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाए गए हैं. इन्हें समुद्र की मुश्किल परिस्थितियों में काम करने के हिसाब से तैयार किया गया है. जहाज को इस तरह बनाया गया है कि यह नौसेना के भविष्य के बेड़े में अहम भूमिका निभा सके.

हाथी बना जहाज की ताकत का प्रतीक

'समर्थक' का प्रतीक चिह्न भी खास है. इसमें समुद्र की लहरों से निकलता हुआ भारतीय हाथी दिखाया गया है, जो ताकत, समझदारी और फुर्ती का प्रतीक है. इस जहाज का मोटो 'विजयार्थम् एकनिष्ठता' है. इसका मतलब है 'विजय ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है'.