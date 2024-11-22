scorecardresearch
RIL Shares में मंदी का दौर खत्म? क्या अब होगी ताबड़तोड़ रैली

Reliance Industries Ltd (RIL) के शेयर 2024 की शुरुआत से दबाव में फंसे हुए हैं। रिटर्न्स के हिसाब से मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयर इस साल 4.47% गिर चुके हैं। शॉर्ट टर्म में भी इस शेयर ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 22, 2024 16:56 IST

Reliance Industries Ltd (RIL) के शेयर 2024 की शुरुआत से दबाव में फंसे हुए हैं। रिटर्न्स के हिसाब से मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयर इस साल 4.47% गिर चुके हैं। शॉर्ट टर्म में भी इस शेयर ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। RIL के शेयरों ने एक साल और दो साल के दौरान 3.62% और 4.53% का रिटर्न दिया है, जिससे निवेशकों के लिए यह सवाल खड़ा हो गया है कि उनके पैसे का क्या होगा।

रिलायंस का शेयर अपनी 52 हफ्ते लो कीमत 1185.63 रुपये के पास कारोबार कर रहा है, जो 30 नवंबर 2023 को हासिल किया था। 8 जुलाई 2024 को ये शेयर 1,608.95 रुपये के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर था, अब BSE पर 1,240 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है।

इस बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक का RSI (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स) 30 से नीचे गिरकर 24.8 पर पहुंच गया है, जो यह संकेत करता है कि स्टॉक में खरीदारों से ज्यादा बेचने वाले हैं। कंपनी का मार्केट कैप आज BSE पर 16.79 लाख करोड़ रुपये तक गिर गया। कुल 5.22 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ, जो BSE पर 64.41 करोड़ रुपये का टर्नओवर हुआ।

हालांकि RIL के शेयर को लेकर एक सकारात्मक संकेत भी है। ब्रोकरज और विश्लेषक इस शेयर के भविष्य को लेकर आशावादी हैं, भले ही शेयर का प्रदर्शन खास न रहा हो।

Morgan Stanley ने RIL पर 'ओवरवेट' रेटिंग बरकरार रखी है और इसका टारगेट प्राइस 1,662 रुपये प्रति शेयर रखा है। ब्रोकरज ने कहा कि रिलायंस के रिफाइनिंग मार्जिन दो मुश्किल तिमाहियों के बाद अब रिकवर होना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा रिफाइनरी की स्थायी क्षमता में शटडाउन की बढ़ोतरी भी देखी गई है। 

दूसरे ब्रोकरज JPMorgan ने भी RIL पर ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है और इसका टारगेट प्राइस 1,468 रुपये तय किया है। इसने सुधारते हुए रिफाइनिंग मार्जिन और सौर पैनल वेंचर से संभावनाओं का जिक्र किया, हालांकि रिटेल ग्रोथ पर चिंताएं बनी हुई हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि RIL के हालिया कमजोर प्रदर्शन के पीछे एक प्रमुख कारण - कमजोर रिफाइनिंग मार्जिन की स्थिति बदल चुकी है, जिससे पॉजिटिव नजरिया बनता है। हालांकि दूसरा कारण सुस्त रिटेल टॉप-लाइन ग्रोथ रही है जो अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, हालांकि बाजार की उम्मीदें अब कम हो चुकी हैं।

StoxBox के CMT CFTe, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट अमेया राणादिवे का कहना है कि रिलायंस की वर्तमान वैल्यूएशन फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड देती है। जो लोग इस स्टॉक में निवेश पर विचार कर रहे हैं, वे 1,280 रुपये पर इसे खरीद सकते हैं और स्टॉप लॉस 1,240 रुपये पर सेट कर सकते हैं। टारगेट लेवल 1,365 रुपये और 1,390 रुपये हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
