Reliance के शेयर में क्या करना है?

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL Share) के शेयरों में 8.95 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस साल 8 जुलाई को इस शेयर ने 3,217.90 रुपये का रिकॉर्ड हाई बनाया था। मंगलवार को शेयर 0.81 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,929.80 रुपये पर बंद हुआ।

एनालिस्ट अभी भी इस स्टॉक पर बुलिश हैं। एंजेल वन के ओशो कृष्णन ने कहा, "RIL हाल ही में 3,000 रुपये के आसपास है। फिलहाल, 2,920 रुपये से नीचे गिरने की संभावना कम है।

advertisement

एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे

एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे ने कहा, "शेयर गिरती हुई ट्रेंडलाइन से ऊपर उठ गया है, जो तेजी के उलटफेर का संकेत देता है। शॉर्ट टर्म में, ये 3,300 रुपये तक बढ़ सकता है। सपोर्ट 2,920 रुपये पर दिखाई दे रहा है और इस स्तर से नीचे टूटने से रैली की गति कम हो सकती है।"

रेलिगेयर ब्रोकिंग के रवि सिंह

रेलिगेयर ब्रोकिंग के रवि सिंह ने कहा, "निवेशक 3,050 रुपये के लक्ष्य के लिए 2,920 रुपये के स्तर पर शेयर खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस 2,900 रुपये पर रखें।"जून 2024 तक प्रमोटरों के पास कंपनी में 50.33 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

महात्मा गांधी जयंती

इस बीच, महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज भारतीय इक्विटी बेंचमार्क बंद रहे। पिछले सत्र के दौरान, ऊर्जा शेयरों में गिरावट के कारण घरेलू बेंचमार्क नीचे बंद हुए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 33 अंक या 0.04 प्रतिशत गिरकर 84,266 पर बंद हुआ।