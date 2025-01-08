Brokerage रडार पर RIL, Jeffries ने बढ़ाया टारगेट प्राइस; जानें इस साल कैसी रहेगी शेयर की परफॉर्मेंस

RIL Stock: साल 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के शेयर की परफॉर्मेंस उम्मीद जितनी अच्छी नहीं थी। ऐसे में अब निवेशकों का सवाल है कि कंपनी के शेयर इस साल कैसे रहने वाले हैं। कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस को लेकर दो ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट आई है। इन ब्रोकरेज फर्म ने रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयरों की रेटिंग और टारगेट प्राइस को अपग्रेड किया है।

फर्म की रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। खबर लिखते वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर (RIL Share Price) 1.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,261.40 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

क्या है नया टारगेट प्राइस

ब्रोकरेज फर्म ने जेफरीज ने रिलायंस शेयर की रेटिंग को BUY किया है। वहीं,शेयर प्राइस टारगेट को 1,690 रुपये प्रति शेयर रखा है। यह टारगेट प्राइस मंगलवार के क्लोजिंग प्राइस से 36 फीसदी ज्यादा है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल बिजनेस में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा रिलायंस की सहायक कंपनी जियो की भी लिस्टिंग हो सकती है। ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट के अनुसार आगामी कारोबारी साल में कंपनी के EBITDA में 14 फीसदी की बढ़ोतरी होने का अनुमान है।

ब्रोकरेज बर्नस्टीन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि साल 2025 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिजनेस में तेजी आ सकती है। अगर इस साल जियो (Jio) टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं करता है तब भी उसके ARPU में 12 फीसदी की तेजी आ सकती है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन (GRM) में भी बढ़ोतरी होने का अनुमान है।

बर्नस्टीन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस टारगेट (RIL Share Price Target) को 1520 रुपये किया और रेटिंग 'आउटपरफॉर्म' कर दिया।

इस साल होगी Reliance Jio की एंट्री

निवेशक काफी लंबे समय से Reliance Jio शेयर की लिस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक में Reliance Jio के शेयरों की लिस्टिंग हो जाएगी। मार्केट एक्सपर्ट ने भी अनुमान जताया है कि साल के अंत तक में रिलायंस जियो की लिस्टिंग हो जाएगी।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर की कुल परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। हालांकि, साल 2024 RIL Share के लिए अच्छा नहीं रहा है। कंपनी के शेयर ने बीते साल में 3 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी गिरावट आई है। BSE की वेबसइट के अनुसार कंपनी का एम-कैप 17,11,439.20 करोड़ रुपये है।

