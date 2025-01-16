scorecardresearch
RIL Q3 Result: एक साल में 7.3 फीसदी बढ़ा कंपनी का मुनाफा, 17 जनवरी को एक्शन में रहेगा शेयर

RIL Q3 Result: शेयर बाजार की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिये। कंपनी ने बताया कि एक साल में कंपनी का मुनाफा 7.3 फीसदी बढ़ गया है। अब शुक्रवार को कंपनी के शेयर में एक्शन देखने को मिल सकता है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 16, 2025 20:14 IST
RIL stock: Earlier in the day, the Reliance stock closed at Rs 1,268.70 on BSE, up 1.31 per cent. The RIL stock has fallen 19.11 per cent in the past six months. Analyst ratings and target prices are awaited.

रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) ने चालू कारोबारी साल की तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर) के नतीजे जारी कर दिये। इस नतीजे में कंपनी ने वित्तीय प्रदर्शन की जानकारी दी है। RIL के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं। ऐसे में कल कंपनी के शेयर एक्शन में रहेंगे।

कैसा रहा वित्तीय प्रदर्शन (RIL Q3 Result)

नेट प्रॉफिट: रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बताया कि दिसंबर में कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट  18,540 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 17,265 करोड़ रुपये था। इसका मतलब है कि एक साल में कंपनी का मुनाफा 7.3 फीसदी बढ़ा है।

इनकम: स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार तीसरी तिमाही में कंपनी की इनकम  6.7 फीसदी बढ़कर 2.40 लाख करोड़ रुपये हो गई। पिछले साल की दिसंबर तिमाही में कंपनी की आय 2.25 लाख करोड़ रुपये थी।

EBITDA: पिछली तिमाही में कंपनी के EBITDA में भी बढ़ोतरी हुई है। यह  7.7 फीसदी की वृद्धि के साथ 43,789 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह 40,656 करोड़ रुपये था। EBITDA के साथ EBITDA मार्जिन भी 18.1 फीसदी से बढ़कर 18.3 फीसदी हो गया।  

O2C इनकम में वृद्धि 

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बताया कि तीसरी तिमाही में कंपनी का O2C इनकम 1.49 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह एक साल की दिसंबर तिमाही में 1.41 लाख करोड़ रुपये था। वहीं, कंपनी का EBITDA साल-दर के हिसाब से 14,402 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा EBITDA मार्जिन 10 फीसदी से घटकर 9.6 फीसदी हो गया है। 

कंपनी ने यह भी जानकारी दी कि सबसे ज्यादा EBITDA डिजिटल बिजनेस का बढ़ा है। यह साल-दर-साल में 16.7 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं रिटेल बिजनेस के EBITDA में YOY के हिसाब से 9.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

एक्शन में रहेंगे शेयर

शुक्रवार को कंपनी के शेयर एक्शन में रहेंगे। गुरुवार को कंपनी के शेयर 1.82 फीसदी की तेजी के साथ 1,275.00 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए थे। पिछले पांच सत्रों में कंपनी के शेयर में 2.27 की तेजी आई है। हालांकि, एक साल में RIL Share 7 फीसदी गिर गए हैं। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का एम-कैप 17.17 लाख करोड़ रुपये है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Jan 16, 2025