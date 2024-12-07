Reliance Power Share: अनिल अंबानी की एक और कंपनी हुई कर्ज फ्री, सोमवार को स्टॉक पर दिखेगा असर!

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड ने शुक्रवार (6 दिसंबर) को बताया कि इसकी सहायक कंपनी Samalkot Power Ltd, ने एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक टर्म लोन पर 15.48 मिलियन डॉलर का बाकी बकाया ब्याज पूरी तरह से चुका दिया है।

रिलायंस पावर ने एक नियामक फाइलिंग में कहा है कि हम यह सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी की सहायक समालकोट पावर लिमिटेड ने एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने टर्म लोन पर बकाया ब्याज पूरी तरह से चुका दिया है।

advertisement

कंपनी का कहना है कि यह रिपेमेंट सब्सिडियरी कंपनी के डिफॉल्ट के मामले को सुलझाते है। जिससे रिलायंस पावर की लोन गारंटर के रूप में संभावित देनदारी समाप्त हो जाती है। समालकोट के जरिए कंपनी का गारंटर के रूप में उपरोक्त लोन का डिफॉल्ट खत्म हो गया है।

इस हफ्ते सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) ने रिलायंस पावर लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी रिलायंस एनयू BESS लिमिटेड के खिलाफ अपनी डिबारमेंट नोटिस को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की घोषणा की। 6 नवंबर 2024 को जारी प्रारंभिक नोटिस में इन संस्थाओं को SECI की फ्यूचर टेंडर में तीन साल तक भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था। SECI का निर्णय इस मामले से संबंधित कानूनी कार्यवाही के बाद आया है।

3 दिसंबर 2024 को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में SECI ने स्पष्ट किया कि यह वापसी अपने अधिकारों को प्रभावित किए बिना की गई है, ताकि वह लागू कानूनों के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सके।

इस संशोधन से पहले के नोटिस में उल्लिखित प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है, जिससे रिलायंस पावर और इसकी सहायक कंपनी को SECI की फ्यूचर बाइडिंग में भाग लेने की अनुमति मिलती है। SECI ने यह दोहराया कि जबकि डिबारमेंट हटा लिया गया है, उसके पास आवश्यक समझे जाने पर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। रिलायंस पावर लिमिटेड के शेयर बीएसई पर ₹44.48 पर बंद हुए, जो ₹1.36, या 3.15% की बढ़ोतरी दर्शाता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।