Redington shares में Q2 रिजल्ट्स के बाद धमाकेदार तेजी! कर्ज मुक्त है कंपनी

Newsशेयर बाज़ारRedington shares में Q2 रिजल्ट्स के बाद धमाकेदार तेजी! कर्ज मुक्त है कंपनी

Redington Ltd के शेयरों में 10.3% की दमदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक का भाव करीब 181 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गया। दरअसल स्टॉक में तेजी Q2 के नतीजों में रिकॉर्ड रेवेन्यू की जानकारी के बाद आई है। आपको बता दें कि इस शेयर का 52 वीक हाई 237.55 प्रति शेयर है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 30, 2024 14:04 IST

क्यों भागा स्टॉक?
क्लाउड और मोबिलिटी बिजनेस में मजबूत वृद्धि से निवेशक काफी उत्साहित हो गए हैं। बुधवार को रेडिंगटन लिमिटेड के शेयरों में 10% से अधिक की वृद्धि हुई, क्योंकि कंपनी ने Q2 FY25 के लिए ₹24,952 करोड़ का अब तक का सबसे हाई रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो साल दर साल 12% बढ़ा। स्टॉक BSE पर ₹184.05 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

रिजल्ट्स
हालांकि नेट प्रॉफिट साल दर साल 3% घटकर ₹293 करोड़ हो गया, लेकिन विभिन्न बिजनेस सेगमेंट में मजबूत रेवेन्यू वृद्धि ने निवेशक विश्वास को मजबूत किया। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी का EBITDA पिछले वर्ष के ₹558 करोड़ से घटकर ₹515 करोड़ हो गया, जो ऑपरेटिंग प्रेशर में आए दबाव के कारण प्रभावित हुआ। हालांकि, क्लाउड बिजनेस ने साल दर साल 53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और मोबिलिटी बिजनेस ने नए प्रोडक्ट्स की मजबूती के चलते 16% की ठोस वृद्धि की।

भौगोलिक रूप से, भारत और यूएई ने 25% और 23% की सालाना वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण वृद्धि का माहौल दिया है, साथ ही अफ्रीका में प्रॉफिटिबिलटी रिकवरी के संकेत मिले हैं। ग्रुप CEO वी.एस. हरिहरन ने तुर्की में मांग में कमी के कारण लगातार चुनौतियों को उजागर किया है, लेकिन यह भी बताया कि Q1 की तुलना में सुधार हुआ है, जो इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स के कुशल प्रबंधन से मदद मिली है।

जरूरी बातें
आपको बता दें कि कंपनी कर्ज मुक्त है। वहीं पीयर्स कंपनियों के मुकाबले Redington Ltd का PE काफी कम है। कंपनी में FIIs की हिस्सेदारी 58.07% है जबकि DIIs की होल्डिंग 18.08% है।
 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 30, 2024