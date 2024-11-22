REC, PFC Shares में आया खरीदारी का मौका! क्या करें निवेशक ?

ब्रोकरेज फर्म Bernstein ने राज्य-स्वामित्व वाली पावर फाइनेंसिंग कंपनियों REC लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) के शेयरों पर पॉजिटिव रुख बनाए रखा है, बावजूद इसके कि इन दोनों कंपनियों के शेयर गुरुवार को अडानी ग्रुप के प्रति REC के जोखिम के डर के कारण गिर गए थे।

गुरुवार को REC और PFC दोनों के शेयर 4% तक गिर गए थे। जहां REC के शेयर अपने उच्चतम स्तर से 25% नीचे हैं, वहीं PFC के शेयर अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर से 22% नीचे हैं।

बर्नस्टीन ने REC पर "ओवरवेट" रेटिंग बनाए रखते हुए ₹653 का टारगेट प्राइस रखा है, जो गुरुवार की क्लोजिंग के लेवल से 33% की संभावित वृद्धि को दर्शाता है। इसी तरह, PFC पर भी "ओवरवेट" रेटिंग के साथ ₹620 का टारगेट प्राइस रखा गया है, जो गुरुवार की क्लोजिंग के लेवल से 37% की संभावित वृद्धि को दर्शाता है।

बर्नस्टीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वह REC और PFC दोनों के प्रति सकारात्मक हैं और वह इन दोनों स्टॉक्स में हालिया गिरावट को "बेहतर खरीदारी का अवसर" मानते हैं।

फर्म ने यह भी बताया कि दोनों स्टॉक्स अमेरिकी SEC से आई खबरों और Adani Green Energy और Azure के बारे में चिंताओं के कारण गिरे हैं। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि बाजार यह नहीं समझ रहा है कि REC के जरिे अज़्योर को दिए गए ऋण का उन परियोजनाओं से कोई संबंध नहीं है जो आदेशों में संकेतित हैं।

इसके अलावा र्नस्टीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा ऑपरेटिंग रेन्यूएबल एसेट्स बॉन्ड्स की तरह होती हैं, जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है और निर्माणाधीन परियोजनाओं को हमेशा किसी अन्य मैनेजमेंट के लिए दोबारा उपयोग किया जा सकता है।

दोनों REC और PFC पर 10 विश्लेषकों के जरिए कवरेज है और उन सभी 10 ने दोनों स्टॉक्स पर "खरीदारी" की सिफारिश की है। गुरुवार को PFC के शेयर ₹453.9 पर 3.7% गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि REC के शेयर ₹491.2 पर 5% गिरावट के साथ बंद हुए। 2023 में REC और PFC दोनों Nifty PSE इंडेक्स पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स थे, जिनमें प्रत्येक ने 200% से अधिक की वृद्धि की। उनके उच्चतम स्तरों से हुई गिरावट ने उनके साल दर साल लाभ को अब तक 15% तक सीमित कर दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

