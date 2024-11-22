इस Real Estate शेयर में आने वाली है 42 प्रतिशत की तेजी!

scorecardresearch
पिछले 6 महीने में 10 प्रतिशत टूटने के बाद इस रियल एस्टेट स्टॉक में 42 प्रतिशत तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। ब्रोकरेज फर्म Investec ने इस स्टॉक पर कवरेज शुरु की है। साथ ही कंपनी की मजबूत पाइप लाइन को लेकर भी कई अहम जानकारियां दी गई है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 22, 2024 14:04 IST
पिछले 6 महीने में 10 प्रतिशत टूटने के बाद इस रियल एस्टेट स्टॉक में 42 प्रतिशत तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। ब्रोकरेज फर्म Investec ने इस स्टॉक पर कवरेज शुरु की है। साथ ही कंपनी की मजबूत पाइप लाइन को लेकर भी कई अहम जानकारियां दी गई है। 

ब्रोकरेज फर्म Investec ने Sobha पर खरीदारी की सलाह दी है। इनवेस्टेक का इस स्टॉक पर टारगेट ₹2,150 प्रति शेयर तय किया गया है। जो गुरुवार के क्लोजिंग स्तर से लगभग 42% की संभावित बढ़ोतरी दिखाता है। इनवेस्टेक को रियल एस्टेट साइकिल में सुधार दिख रहा है। ब्रोकरेज कंपनी ने बेंगलुरु में मजबूत मांग और उच्च रियलाइजेशन से लाभ उठाया है, जबकि लगातार स्वस्थ ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कंपनी की बैलेंस शीट लीवरेज को घटाया है।

Sobha ने मुंबई और नोएडा में रणनीतिक रूप से एंट्री करने की योजना बनाईहै और इन बाजारों में 2 से 3 साल के अंदर मजबूत लॉन्ग टर्म उपस्थिति स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। ब्रोकरेज FY24 और FY27 के बीच प्रीसेल्स में 18 प्रतिशत की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ दर (CAGR) की उम्मीद करता है, जो एक मजबूत परियोजना पाइपलाइन के जरिए संचालित होगी।

ब्रोकरेज का कहना है कि इसके साथ ही कंपनी अपनी लैंड रिजर्व का मोनेटाइजेशन यानि मुद्रीकरण और ज्वाइंट डेवलपमेंट (JD) बिजनेस को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कैश फ्लो का इस्तेमाल करके प्रॉफिटिबलिटी को और बढ़ा सकती है। सोभा की मजबूत क्षमता और प्रतिस्पर्धियों की तुलना में आकर्षक वैल्यूएशन इसकी निवेश आकर्षण को बढ़ाता है।

तकनीकी नजरिये से सोभा का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 35.9 पर था, जो यह संकेत करता है कि यह न तो ज्यादा खरीदा गया है और न ही ज्यादा बेचा गया है। Sobha के शेयर 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन के मूविंग एवरेजेस से कम वैल्यू पर ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन 5 दिन, 10 दिन, और 20 दिन के मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सोभा लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को ₹1,596.95 पर 5.27% ऊपर ट्रेड होते दिखे। इस स्टॉक ने 2024 में अब तक 60% से अधिक की वृद्धि की है और पिछले 12 महीनों में 88% का प्रॉफिट हासिल किया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 22, 2024