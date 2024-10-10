Ratan Tata: देशभर में शोक की लहर: दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारRatan Tata: देशभर में शोक की लहर: दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन

उनकी विनम्रता और उदारता ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। उन्होंने कई बार कहा था कि "व्यवसाय केवल मुनाफा कमाने का साधन नहीं है, बल्कि समाज को बेहतर बनाने का एक जरिया भी है।"

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 10, 2024 00:07 IST
Ratan Tata
भारत के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा का बुधवार शाम निधन हो गया, जिससे पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। पिछले कुछ दिनों से रतन टाटा की तबीयत खराब थी, और उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी। उनके निधन की खबर आने के कुछ घंटों बाद ही देशभर से शोक संवेदनाओं का सिलसिला शुरू हो गया।

रतन टाटा का जाना भारत के औद्योगिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वह न केवल एक सफल उद्योगपति थे, बल्कि समाजसेवा, नैतिक व्यापारिक सिद्धांतों और अपनी मानवीय संवेदनाओं के लिए भी जाने जाते थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई और कई क्षेत्रों में अग्रणी बनकर उभरा।

रतन टाटा का जीवन और योगदान

रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। 1991 में उन्होंने टाटा समूह की बागडोर संभाली, और उनके नेतृत्व में समूह ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई प्रमुख कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिनमें जैगुआर, लैंड रोवर और कोरस शामिल हैं।

उन्होंने टाटा मोटर्स के जरिए टाटा नैनो जैसी सस्ती और आम आदमी के लिए सुलभ कार लॉन्च की, जो एक ऐतिहासिक कदम था। इसके अलावा, उनका योगदान स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय रहा। टाटा ट्रस्ट्स के जरिए उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक कल्याण और मानवता की सेवा के लिए कई परियोजनाएं शुरू कीं।

व्यक्तित्व और मानवीय मूल्यों का प्रतीक

रतन टाटा को उनके सरल व्यक्तित्व और नैतिक नेतृत्व के लिए जाना जाता था। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों और समाज के हितों को प्राथमिकता दी। वह एक ऐसे नेतृत्वकर्ता थे, जिन्होंने कभी भी मुनाफे के पीछे भागने के बजाय नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व को सर्वोपरि माना। उनके विनम्र और सौम्य स्वभाव के कारण वे देश के लाखों लोगों के दिलों में खास जगह रखते थे।

देशभर में शोक की लहर

रतन टाटा के निधन की खबर सुनकर देश के विभिन्न वर्गों से शोक संदेश आने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्योगपतियों, राजनेताओं और देशभर के प्रमुख व्यक्तियों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर भी लाखों लोगों ने उन्हें याद किया और उनके योगदान को सराहा।

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, "रतन टाटा जी का निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्होंने न केवल व्यापार के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित किए, बल्कि अपने मानवीय और सामाजिक कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी को छुआ। वह एक आदर्श और प्रेरणास्त्रोत थे।"

रतन टाटा का निधन न केवल भारत के औद्योगिक क्षेत्र के लिए बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए एक गहरा धक्का है। उनकी कमी को लंबे समय तक महसूस किया जाएगा, और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

