Rekha Jhunjhunwala ने किस स्टॉक पर लगाया दांव?

शेयर मार्केट के बिग बुल Rakesh Jhunjhunwala की पत्नी Rekha Jhunjhunwala ने एक बार फिर पोर्टफोलियो में नई खरीदारी की है। सितंबर तिमाही में एक नए स्टॉक पर रेखा झुनझुनवाला ने दांव लगाया है।

किस स्टॉक पर लगाया दांव?

निवेशकों की नजर हमेशा दिग्गजों निवेशकों के पोर्टफोलियो पर रहती है कि वो कब किस स्टॉक में एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं। अब ऐसे में पता चला है कि सितंबर में तिमाही में रेखा झुनझुनवाला ने Baazar Style Retail Ltd खरीदारी की है। उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक पहले से था, लेकिन दिख नहीं रहा था। इसका कारण है कि स्टॉक सितंबर महीने में ही लिस्ट हुआ है। इसका भी तब पता चला जब रेखा झुनझुनवाला ने इस स्टॉक से कुछ हिस्सेदारी बेची।झुनझुनवाला के पास Baazar Style Retail Ltd के करीब 54 लाख शेयर थे। इसमें से आधे शेयर उन्होंने ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिए बेच दिए और अब उनके पास करीब 27 लाख शेयर हैं। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कंपनी में रेखा झुनझुनवाला के पास 3.65 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

कहां घटाई हिस्सेदारी?

इसके अलावा कई म्यूचुअल फंड्स के पास भी इस स्टॉक में हिस्सेदारी है। इसके अलावा भी रेखा झुनझुनवाला ने सितंबर तिमाही में कई कंपनियों के शेयरों मुनाफावसूली की है। जिसमें Federal Bank, Fortis Healthcare, Jubilant Pharma, Karur Vyas Bank और Jubilant Ingravia में 0.1-0.1 फीसदी हिस्सेदारी बेची है। तो CRISIL, Geojit Financial Services, Titan और Raghav Productivity Enhancers में भी 0.2-0.2 फीसदी हिस्सेदारी बेची है।

जैसा कि आप सब जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला का 62 साल की उम्र में निधन हो गया था। जिसके बाद से उनकी पत्नी पत्नी रेखा झुनझुनवाला ही उनका पोर्टफोलियो संभाल रही हैं। पिछले कुछ समय से उन्होंने पोर्टफोलियो में काफी बदलाव किए हैं, जिसका फायदा भी उन्हें होता दिख रहा है। शेयर बाजार में निवेशक करने वालों की दिग्गज निवेशकों के पोर्टफोलियो पर नजर रहती है, वो समझने की कोशिश करते हैं बाजार में मार्केट एक्सपर्ट्स किन शेयरों के दम पर मुनाफे की रणनीति अपनाते हैं।