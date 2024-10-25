scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारRekha Jhunjhunwala ने किस स्टॉक पर लगाया दांव?

Rekha Jhunjhunwala ने किस स्टॉक पर लगाया दांव?

शेयर मार्केट के बिग बुल Rakesh Jhunjhunwala की पत्नी Rekha Jhunjhunwala ने एक बार फिर पोर्टफोलियो में नई खरीदारी की है। वहीं कुछ स्टॉक्स में हिस्सेदारी घटाई भी है। तो चलिए जानते हैं कि दिग्गज निवेशक ने सितंबर तिमाही में अपने पोर्टफोलियो में क्या घटा और जमा किया है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 25, 2024 08:41 IST

शेयर मार्केट के बिग बुल Rakesh Jhunjhunwala की पत्नी Rekha Jhunjhunwala ने एक बार फिर पोर्टफोलियो में नई खरीदारी की है। सितंबर तिमाही में एक नए स्टॉक पर रेखा झुनझुनवाला ने दांव लगाया है। 

किस स्टॉक पर लगाया दांव?
निवेशकों की नजर हमेशा दिग्गजों निवेशकों के पोर्टफोलियो पर रहती है कि वो कब किस स्टॉक में एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं। अब ऐसे में पता चला है कि सितंबर में तिमाही में रेखा झुनझुनवाला ने Baazar Style Retail Ltd खरीदारी की है। उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक पहले से था, लेकिन दिख नहीं रहा था। इसका कारण है कि स्टॉक सितंबर महीने में ही लिस्ट हुआ है। इसका भी तब पता चला जब रेखा झुनझुनवाला ने इस स्टॉक से कुछ हिस्सेदारी बेची।झुनझुनवाला के पास Baazar Style Retail Ltd के करीब 54 लाख शेयर थे। इसमें से आधे शेयर उन्होंने ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिए बेच दिए और अब उनके पास करीब 27 लाख शेयर हैं। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कंपनी में रेखा झुनझुनवाला के पास 3.65 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 

advertisement

कहां घटाई हिस्सेदारी?
इसके अलावा कई म्यूचुअल फंड्स के पास भी इस स्टॉक में हिस्सेदारी है। इसके अलावा भी  रेखा झुनझुनवाला ने सितंबर तिमाही में कई कंपनियों के शेयरों मुनाफावसूली की है। जिसमें Federal Bank, Fortis Healthcare, Jubilant Pharma, Karur Vyas Bank और Jubilant Ingravia में 0.1-0.1 फीसदी हिस्सेदारी बेची है। तो CRISIL, Geojit Financial Services, Titan और Raghav Productivity Enhancers में भी  0.2-0.2 फीसदी हिस्सेदारी बेची है।

जैसा कि आप सब जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला का 62 साल की उम्र में निधन हो गया था।  जिसके बाद से उनकी पत्नी पत्नी रेखा झुनझुनवाला ही उनका पोर्टफोलियो संभाल रही हैं। पिछले कुछ समय से उन्होंने पोर्टफोलियो में काफी बदलाव किए हैं, जिसका फायदा भी उन्हें होता दिख रहा है। शेयर बाजार में निवेशक करने वालों की दिग्गज निवेशकों के  पोर्टफोलियो पर नजर रहती है, वो समझने की कोशिश करते हैं बाजार में मार्केट एक्सपर्ट्स किन शेयरों के दम पर मुनाफे की रणनीति अपनाते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 25, 2024