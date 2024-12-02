राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड ने सोमवार को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर शानदार शुरुआत की। कंपनी के शेयर 335 रुपये के इश्यू प्राइस पर लॉन्च हुए और 90% प्रीमियम के साथ 636.50 रुपये पर लिस्ट हुए। पहले ही सत्र में, शेयर ने 5% के ऊपरी सर्किट को पार कर 668.30 रुपये का स्तर छू लिया, जो इश्यू प्राइस की तुलना में 99.49% की बढ़त को दर्शाता है।

शेयर बाजार में नई पॉलिसी के तहत बड़ी छलांग

इस साल जुलाई में शेयर बाजारों ने एसएमई आईपीओ के लिए इश्यू मूल्य पर 90% तक की सीमा तय की थी। राजेश पावर के शेयर ट्रेड-टू-ट्रेड सेगमेंट में सूचीबद्ध हुए, जहां पहले 10 सत्रों के लिए 5% का मूल्य बैंड तय होता है। इसके बाद, एक्सचेंज 10% से 20% तक का सर्किट बैंड निर्धारित कर सकता है।

विशेषज्ञ की राय

बाजार विशेषज्ञ अरुण केजरीवाल के अनुसार, "एसएमई सेगमेंट में शेयर के पहले 10 सत्रों के लिए 5% का मूल्य बैंड होता है। इसके बाद एक्सचेंज द्वारा सर्किट सीमा बढ़ाई जा सकती है।"

मजबूत कारोबार और मार्केट कैपिटलाइजेशन

बीएसई पर करीब 13.70 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे कुल 88.85 करोड़ रुपये का व्यापार दर्ज हुआ। कंपनी का बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 1,203.43 करोड़ रुपये रहा। अंतिम जांच में, बिक्री के लिए कोई ऑर्डर नहीं था, जबकि 20,88,400 खरीद ऑर्डर लंबित थे।

आईपीओ को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स

गुजरात स्थित कंपनी का एसएमई आईपीओ 25 से 27 नवंबर तक खुला था और इसे 59 गुना अभिदान मिला।

मजबूत वित्तीय प्रदर्शन

राजेश पावर ने वित्तीय वर्ष 2024 में 26.02 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष (FY23) के 6.75 करोड़ रुपये के मुकाबले 285.48% अधिक है। इस अवधि में परिचालन से राजस्व भी 37.55% बढ़कर 285 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 207.2 करोड़ रुपये था।

मजबूत ऑर्डर बुक और सेवाएं

मार्च 2024 तक, कंपनी के पास 2,358.2 करोड़ रुपये की ऑर्डर बुक है, जिसे अगले तीन वित्तीय वर्षों में निष्पादित किया जाना है।

राजेश पावर पावर यूटिलिटी कंपनियों के लिए टर्नकी प्रोजेक्ट्स, ऑपरेशन और मेंटेनेंस तथा कंसल्टिंग सेवाएं प्रदान करती है। इसके अलावा, कंपनी ने एचकेआरपी इनोवेशन लिमिटेड में निवेश किया है, जो ऊर्जा क्षेत्र के लिए कस्टमाइज्ड आईटी समाधान प्रदान करता है।