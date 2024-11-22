scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारRVNL Share पर आई बड़ी खबर, सोमवार को दिखेगा एक्शन!

RVNL Share पर आई बड़ी खबर, सोमवार को दिखेगा एक्शन!

सरकारी रेलवे कंपनी Rail Vikas Nigam Ltd को लेकर बड़ी खबर आई है। इसका असर सोमवार को स्टॉक में देखने को मिल सकता है। RVNL ने बताया है कि कंपनी को पूर्वी रेलवे से ₹837.67 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हासिल किया है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 22, 2024 17:24 IST

सरकारी रेलवे कंपनी Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL) को लेकर बड़ी खबर आई है। इसका असर सोमवार को स्टॉक में देखने को मिल सकता है। कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि पूर्वी रेलवे से ₹837.67 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हासिल किया है।

RVNL ने एलान किया है कि उसने पूर्वी रेलवे से एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति पत्र (LoA) हासिल किया है, जिसमें भूमि कार्य, पुल निर्माण और रेलवे ट्रैक बिछाने, लेवल क्रॉसिंग और जल निकासी जैसे काम शामिल है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ₹837.67 करोड़ की है।

advertisement

यह प्रोजेक्ट कालीपहाड़ी और प्रधानखुता के बीच IR च. 205.000 किलोमीटर से 260.2 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यह एक मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे बीजी लाइन के निर्माण का हिस्सा है, जैसा कि RVNL ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दी गई अपनी घोषणा में बताया है।

RVNL इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व अपने ज्वाइंट वेंचर SCPL के साथ कर रहे हैं, जिसमें RVNL की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत है, जबकि SCPL की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत है। यह प्रोजेक्ट 36 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। RVNL ने स्पष्ट किया कि यह कॉन्ट्रैक्ट, जिसे एक घरेलू संस्था के जरिए दिया गया है। संबंधित पक्षों के लेन-देन में शामिल नहीं है। 

RVNL का नेट प्रॉफिट साल दर साल (YoY) 27% घटकर ₹286.9 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में ₹394.3 करोड़ था। इसके कारण ऑपरेशन मार्जिन में कमी आई है और आय भी कम रही है। रेल PSU के ऑपरेशन से आय में साल दर साल 1.2% की कमी आई और यह ₹4,855 करोड़ रही, जबकि Q2 FY24 में यह ₹4,914.3 करोड़ थी। EBITDA 9% घटकर ₹271.5 करोड़ रही, और मार्जिन 6% से घटकर 5.6% हो गया, जिससे ऑपरेशन दबाव बढ़ने का संकेत मिलता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Nov 22, 2024