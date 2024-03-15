113 करोड़ रुपये के ऑर्डर की जीत पर RailTel के शेयर आज फोकस में

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार113 करोड़ रुपये के ऑर्डर की जीत पर RailTel के शेयर आज फोकस में

बीएसई पर पिछले सत्र में रेलटेल कॉर्प के शेयर 10% बढ़कर 339.20 रुपये पर बंद हुए। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 10,886 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी के कुल 6.75 लाख शेयरों में 22.06 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

Ankur Tyagi
New delhi,UPDATED: Mar 15, 2024 13:08 IST
railtel
railtel

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर आज खबरों में हैं। कंपनी ने कहा कि उसे ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर (ओसीएसी) से 113.46 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर मिला है। यह ओडिशानेट चरण 1.0 के तहत ओडिशा में आईपी-एमपीएलएस नेटवर्क कनेक्टिविटी स्थापित करेगा।

मल्टीबैगर स्टॉक में इस साल 3.88 फीसदी की गिरावट आई है और एक साल में 222.74% की बढ़ोतरी हुई है। 

28 मार्च, 2023 को यह 52-सप्ताह के निचले स्तर 96.20 रुपये पर पहुंच गया।

28 फरवरी, 2024 को रेलटेल के शेयर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 491.15 रुपये पर पहुंच गए। तकनीकी के संदर्भ में, रेलटेल का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) 37.7 पर है,जो यह संकेत देता है कि न तो स्टॉक ओवरबॉट है और न ही ओवरसोल्ड ज़ोन में कारोबार कर रहा है। स्टॉक का एक साल का बीटा 0.8 है, जो इस अवधि के दौरान बहुत कम अस्थिरता का संकेत देता है। रेलटेल का स्टॉक 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन से अधिक और 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन के मूविंग औसत से कम है।

कंपनी के बारे में
रेलटेल कॉरपोरेशन एक मिनी रत्न (श्रेणी-I) पीएसयू है और देश के सबसे बड़े तटस्थ दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं में से एक है, 
जिसके पास रेलवे ट्रैक के साथ विशेष राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) पर अखिल भारतीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है। कंपनी के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएँ और परियोजना कार्य सेवाएँ शामिल हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Mar 15, 2024