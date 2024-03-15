RailTel Corp का शेयर 2 दिनों में 20% बढ़ा

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयरों ने शुक्रवार के कारोबार में लगातार दूसरे सत्र में तेजी जारी रखी। स्टॉक 8.79 प्रतिशत बढ़कर 369 रुपये के एक दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस कीमत पर, यह दो कारोबारी दिनों में 19.65 प्रतिशत चढ़ गया है।

लेकिन निवेशकों की चिंता के बीच स्मॉल-कैप सेगमेंट में भारी बिकवाली के दबाव के कारण काउंटर सुधार मोड में था। इस हफ्ते रेलटेल का शेयर करीब 18 फीसदी लुढ़क गया है। तकनीकी विश्लेषकों ने बड़े पैमाने पर सुझाव दिया कि दैनिक चार्ट पर स्टॉक 'मंदी' वाला दिखता है। समर्थन 336 रुपये पर देखा जा सकता है, इसके बाद 325 रुपये, 300 रुपये और 280 रुपये का स्तर देखा जा सकता है। उच्च स्तर पर, तत्काल प्रतिरोध 365-370 रुपये क्षेत्र के पास पाया जा सकता है।

advertisement

"काउंटर ने 365 रुपये के स्तर से ब्रेकडाउन दिखाया और निकट अवधि में इसमें और सुधार होने की संभावना है।

रेलटेल का काउंटर 5-दिवसीय, 10-, 20-, 30-दिवसीय और 50-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) से कम लेकिन 100-दिवसीय, 150-दिवसीय और 200-दिवसीय एसएमए से अधिक पर कारोबार कर रहा था। स्टॉक का 14-दिवसीय सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 40.28 पर आया। 30 से नीचे के स्तर को ओवरसोल्ड के रूप में परिभाषित किया गया है जबकि 70 से ऊपर के मूल्य को ओवरबॉट माना जाता है। कंपनी के स्टॉक का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 44.74 है जबकि मूल्य-से-बुक (पी/बी) मूल्य 6.32 है।



रेलटेल कॉर्प, एक मिनी रत्न (श्रेणी-1) पीएसयू, एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रोवाइडर है और अखिल भारतीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के साथ देश में सबसे बड़े तटस्थ दूरसंचार बुनियादी ढांचा प्रदाताओं में से एक है। दिसंबर 2023 तक, सरकार के पास कंपनी में 72.84 प्रतिशत हिस्सेदारी है।