RailTel Corp Share Price: रेलवे के इस शेयर में आज तेजी, 11% की उछला

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार के कारोबारी सत्र में तेजी से बढ़ोतरी हुई। स्टॉक 11.47 प्रतिशत बढ़कर 243.45 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। कंपनी को हाल ही में जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड से 67.95 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

आनंद राठी शेयर्स और स्टॉक ब्रोकर्स के वरिष्ठ प्रबंधक - तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक, जिगर एस पटेल ने कहा, "अतीत में लगातार आधार पर 255-258 रुपये के स्तर पर बिक्री हुई है। टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा, "रेलटेल कॉर्पोरेशन 220 रुपये पर मजबूत सपोर्ट के साथ दैनिक चार्ट पर तेजी में दिख रहा है। 247 रुपये के प्रतिरोध के ऊपर दैनिक बंद होने से निकट अवधि में 273 रुपये का लक्ष्य मिल सकता है।

रेलटेल कॉर्प, एक मिनी रत्न कंपनी है और अखिल भारतीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के साथ देश में सबसे बड़े तटस्थ दूरसंचार बुनियादी ढांचा प्रोवाडर में से एक है। जून 2023 तक, सरकार के पास कंपनी में 72.84 प्रतिशत हिस्सेदारी है।